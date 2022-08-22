「3D老人病」患者漸增 小心老人憂鬱症上身

圖片來源 ／健康醫療網

現代醫學 科技發達，人類平均壽命日益延長，當長者隨著年紀增長，受到身體疾病及腦部退化，再加上情緒影響，就容易引發「3D」疾病上身。台灣開業身心診所院長楊聰財醫師表示，因為3D老人病求助就診的患者明顯增加。

老人身心健康危機 3D疾病不可輕忽

楊聰財表示，3D老人病指的是憂鬱症 （Depression）、譫妄症（Delirium）及失智 症（Dementia），這是老年人常見的身心疾病，它們共同的危險因子就是年齡，此三種疾病的發生會加速老人功能退化，影響日常生活品質，其中老人憂鬱症最為嚴重，若未及時治療可能引發自傷、傷人行為，民眾不可輕忽。

楊聰財說明，憂鬱症是一種情緒上的變化，典型的憂鬱症有兩個核心症狀，一是心情很低落鬱卒，對事情活動失去興趣，連帶產生生理、思考及行為改變，像是睡眠障礙、食慾障礙、注意力不集中、疲倦，甚至會出現負面想法，對於活著沒有價值感，嚴重會有自殺念頭，憂鬱症九大症狀若出現達五項且長達兩周，應儘早就醫治療；譫妄症是指意識上面的變化，患者會意識混亂、胡言亂語、認不清時間地點人和物，對週遭事物判斷力不佳，容易出現錯覺或幻覺，特別在黃昏之後，情緒過於波動急躁不安，甚至出現被害妄想症；失智症是一種腦退化性疾病，認知功能的障礙，主要產生記憶力障礙，一開始是記憶力下降，久了判斷、執行、辨識功能逐漸退化，東西名稱都忘光光，退化是一個漸進性的過程，會造成長期照顧的問題。

老人憂鬱症上身 心生自殺險釀憾事

李太太（化名）今年80歲，先生已離世多年，她與兒子一家三口同住，近幾年她老是忘東忘西，常常找不到老花眼鏡、錢包放哪裡，煮東西還忘了關火，造成多次警報器作響，家人被緊急通知回家處理，種種狀況讓她覺得自己很沒用，對於生活感到絕望疲憊，不想讓自己成為全家頭痛的累贅，竟心生輕生的念頭，三番兩次吞安眠藥，更揚言要跳樓自殺，嚇壞全家人，趕緊求助精神科醫師，醫師從情緒、生理、精神及思考四大方面評估，確診李老太太罹患「老人憂鬱症」。

生理、心理、環境多管齊下 助患者恢復生活常軌

楊聰財表示，治療上會針對生理、心理、環境三方著手，依腦科學來看，老人憂鬱症其實是腦裡的神經傳導物質分泌不佳，其中包括血清素、新腎上腺素、多巴胺，可以投予藥物半年去改善；心理層面可透過認知行為治療，教導人可以健康的老化，用正確的態度去面對它；環境方面建議親友多傾聽陪伴，組成一個三個人團隊來，大家輪班陪伴照顧，或是可善用社會資源，參加社會日間工作坊、睿智學院，多認識人交換生活經驗、情緒上獲得支持跟勉勵，陪他度過心裡的幽谷，讓他從憂鬱的困境中改善過來。

楊聰財提醒，預防老人憂鬱症就要維持好四根柱子（能睡、能動、能吃、能笑），維持規律正常作息，掌握黃金睡眠時間晚上11點到6點，平常養成333運動（一周至少三次，一次至少30分鐘，心跳至少1分鐘130下，最好要出汗），適時補充地中海飲食，多參與社教活動，睡前寫寫日記，年輕時就做好這些老本，就能健康的老化，也能避免老人憂鬱症上身。

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