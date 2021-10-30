「益口銅身操」 訓練長者咀嚼防失智

「益口銅身操」運動可協助長者提升咀嚼吞嚥能力，從食物攝取更多營養。（圖：牙醫師林建宏提供）

長者常因「咬不動，吞不下，口乾口水少」導致食慾不佳，從食物攝取的營養減少，久而久之營養不良，影響健康。中華民國牙醫師公會全國聯合會推出「益口銅身操」運動，長者跟著做，讓臉部肌肉 群定期運動及按摩唾液腺，不僅可訓練咀嚼吞嚥能力，還可促進唾液腺分泌，預防口腔衰弱和降低失智 發生機率。

基隆市牙醫師公會口腔衛生推廣委員會主委林建宏說，老年失智與口腔咀嚼能力下降有關，原因除了常見的蛀牙、牙周病和缺牙，咀嚼吞嚥功能障礙是常被忽略的因素。

林建宏表示，長者若因為吞嚥功能下降造成吞嚥障礙，吃東西就很容易發生誤嚥、誤吞、嗆咳，嚴重的話甚至會吸入氣管，造成吸入性肺炎。提高咀嚼吞嚥的功能，首先要治療牙齒疾病及咬合功能重建，再藉由口腔運動增強相關肌肉的功能和協調能力。

牙醫師公會全國聯合會結合牙醫師、物理治療師、職能治療師等跨領域合作，去年推出新版健口操「益口銅身操」，設計開門見喜、屏氣凝神、仰天長嘯、面面俱到、頷首稱是等動作，讓民眾訓練咀嚼吞嚥能力，促進唾液腺分泌。

林建宏表示，身體要健康就要運動，口腔也是。長者除了養成良好的刷牙習慣、定期口腔檢查，也可上YouTube 搜尋益口銅身操，學會後每天做兩到三次，有助不只吃得好，活得健康，還能預防失智。