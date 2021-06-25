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老當益壯 運動不看年紀看毅力

簡文仁／物理治療師
圖1：簡文仁表示，退休之後才知道高手在民間，最近爬虎山時，有幸認識97歲的陳先生，腳步輕盈，說是爬山爬了四十多年，還樂此不疲。（圖：簡文仁提供）
圖1：簡文仁表示，退休之後才知道高手在民間，最近爬虎山時，有幸認識97歲的陳先生，腳步輕盈，說是爬山爬了四十多年，還樂此不疲。（圖：簡文仁提供）

退休前，40多年的歲月，都待在醫院內，看到的多是衰弱傷病之人，建議的運動也多是簡單、安全又容易做到。常會多叮嚀一下，可以漸進量力地逐步增加運動的強度及難度，以免受傷。

退休後，有機會到運動中心，才發現「高手在民間」，健身房內，一群資深公民們，各個生龍活虎，挺著渾身的肌肉，頂住厚重的阻力，令我自嘆不如。原來他們可以這樣做運動，才體會出運動可以不看年紀，而是要看毅力。

指腹互推前臂翻轉：可算手指操的一種，指腹互推可以強化指力，前臂翻轉可以伸展手腕、...
指腹互推前臂翻轉：可算手指操的一種，指腹互推可以強化指力，前臂翻轉可以伸展手腕、手肘，更有人認為十指連結全身的經絡，互相刺激可以通氣血保健康。（圖：簡文仁提供）

所謂運動，就是你能掌握控制自己肌肉關節的動，只要不失控，基本上運動是安全的。例如簡單的「指腹互推前臂翻轉」（圖1）運動，可算是手指操的一種，指腹互推可以強化指力，前臂翻轉可以伸展手腕、手肘，更有人認為十指連結全身的經絡，互相刺激可以通氣血保健康。

圖2：劈腿拜地挺身拜天：伸展胯下髖關節與上肢肩關節，讓雙手更靈巧更自如，強化背肌...
圖2：劈腿拜地挺身拜天：伸展胯下髖關節與上肢肩關節，讓雙手更靈巧更自如，強化背肌。（圖：簡文仁提供）

高難度的「劈腿拜地挺身拜天」（圖2）運動，這個運動可以伸展胯下髖關節，讓你走路更大步更輕快，可以伸展上肢肩關節，讓你雙手更靈巧更自如。挺身拜天可以強化背肌，讓腰背更挺拔有力。只要下定決心持續練習，我也是練了三年才練成，否則如果好強求速效造成失控，就有可能受傷。

遇過百歲人瑞特技般的肢體動作，說是退休後才加強健身的成果。最近爬虎山時，認識一位97歲長者，腳步輕盈，爬山爬了40多年，還樂此不疲。

兩位長者共同的特點，就是動出樂趣來，經年累月持續一點一滴地動出效果，這不是靠一時的努力，而是靠持久的毅力。過度的努力，反可能造成傷害而失去樂趣，我鼓勵大家去感受運動的感覺，進而享受運動的效果，再養成運動的習慣，習慣成自然。你也可以老當益壯，不必太受年齡的限制而活出青春的自我。

圖3：手腳著地高調爬行：雙手撐地向四周爬行，可以強化臂力和腿力，並訓練身體的協調...
圖3：手腳著地高調爬行：雙手撐地向四周爬行，可以強化臂力和腿力，並訓練身體的協調與反應。（圖：簡文仁提供）

如果想要有一招老少咸宜的運動，從一歲到一百歲都可以做到的，建議可以做「手腳著地高調爬行」運動（圖3）。這個運動雙手撐地向四周爬行，可以強化臂力和腿力，並訓練身體的協調與反應。

身體的鍛鍊沒有偏方沒有捷徑，也沒有年齡的限制。在安全的前提下，一點一滴日積月累，以最大的毅力持續進行，必能有滿意的效果，「老了，不再是藉口了。」 

退休 健身 肌肉

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