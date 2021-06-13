一年5.8萬起跳 優雅養老…你準備好了嗎

加州這家養老院即將完工。

2019年我們搬入55+社區，這兒是新建案，2018年開始有住戶搬入，去年初完建，現在共有244家住戶，每戶各有小小的庭院，前院由HOA負責打理。社區內有俱樂部（club house）、游泳池、健身房、麻將間、熱水池、匹克球場和BBQ設備，是平日大家社交聚會的好場所。

養老院的說明會場。

銀髮宅 媲美高級旅館

但是入住才不過短短數年，近來聽聞有好幾戶失去了另一半，這時未亡人就得考慮是繼續住下去，還是應該另作打算？正巧我們社區隔壁的空地從去年開始大興土木建造銀髮宅（senior home），8月即將開幕，現在每周在附近的旅館舉辦午餐説明會，我喜歡未雨綢繆，也愛收集資訊，於是馬上報名參加。

現在加州疫情趨緩，從紅轉為黃色警戒，這次是我們從去年2月後，第一次參加聚會。當天中午除了五位接待人員外，共有23位長者出席，男士僅五人。

這家銀髮中心為月租制，分為三種不同單位：獨立生活（Independent）、輔助生活（Assistant）和失憶單位（Memory unit）。有單人（698呎）或雙人房（800-1150呎），房內有厨房和洗衣烘乾機，月租從4850元起跳，服務項目包括有24/7值勤工作人員和執照護士，每天早上7點至晚上7點供應三餐，每周房間清掃、洗衣、帶去醫生看診等。另外內有溫水泳池、戲院、圖書室、美容院理髮店；Cable、水電全包，最棒的是還准許養小型寵物（但要先收1000元寵物費），比住在高級旅館還要舒適。

從座談中說到何時該從獨立生活變成輔助生活的時間點，主要決定於如有行動不便或開始有失憶癡呆前兆，並且需要專人管理每日服藥，就應該有人照護。尤其因為年纪大，常因未服或忘記已吃了藥而又多服，容易造成意外藥物中毒而需送急診，所以不可不慎。萬一得了老人癡呆時，就要安排入住有專人管理的失憶單位。

這家新建的銀髮中心也非常注重生活品質，每日安排七種不同的活動，讓住戶可調劑身心。

我參觀的這家養老院 旗下有17家連鎖，集中在加州和俄勒岡兩州。接待人員說，目前這個新址已有20多戶被預訂，入住年齡平均為82歲。當天巧遇剛喪偶已84歲的鄰居，她說已訂下一戶，賣了自住房後，就入住此地養老。

月租收費價目表。（圖皆由作者提供）

夫婦同住 1年要價近10萬元

我看了價目表，在美國 住進像這樣高級的養老院確實很貴。以這家為例：Studio月租4850元、單人房5700元、兩房6750元；第二人入住，再加1250元。一對夫婦入住，兩房的月租8000元，一年就要9萬6000元，十年下來接近百萬美元。

我公公去世後，83歲的婆婆入住台灣 五星級養老中心，那裡亦有提供免費繪畫、書法、陶藝和健身操等日常活動，以促進入住者與其他住戶交流，避免老人得憂鬱症或記憶衰退等疾病。目前她已91歲高齡，但是行動自如，雖然獨居，她對目前生活甚為滿意。

她在台灣入住的養老院，最便宜的一戶15坪（534平方呎），要交700萬元保證金（台幣，下同；退租時全額歸還），每月生活費一人2萬3900元（約865美元），二人4萬2300元。一對夫婦每年花費為50萬7600元，約合1萬8342美元，與美國費用相比，真是便宜太多了，怪不得有許多落葉歸根的美加僑胞選擇回台灣終老。

像我在台灣的母親82歲時得了原發性膽汁肝硬化（PBC），家人安排她入住同一家養老院，又雇了菲傭貼身照顧，後期不能正常飲食，需要管灌；大便失禁直至去世。菲傭一年薪水約25萬元台幣，九年下來，如在美國，那得花上天價了。

雖然天有不测風雲，但我們夫婦退休六年後，認為平日應該少吃多動，經常保健，保持愉快的心情，利用臉書或LINE社交平台與人互動，保持頭腦清楚，讓自己有能力獨立生活，才是最佳的養老之道。