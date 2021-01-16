奶奶手痛無法抱孫 竟是類風濕性關節炎害的

圖片來源 ／健康醫療網

60歲的吳奶奶身體一向硬朗，白天打零工，偶爾還幫忙照顧孫子。去年手腕關節莫名疼痛，一開始不以為意，漸漸地連膝蓋都出現腫痛，走路也一跛一跛，不但讓她抱孫子有困難，也無法正常的工作。經輾轉到風濕免疫科檢查，確診為「類風濕性關節炎」，初期持續服用半年的傳統型藥物，但關節腫痛仍無法改善，在醫師協助下，申請健保 給付的生物製劑治療，兩個月後病情獲得大幅改善，現在吳奶奶可以開心含飴弄孫，一享天倫之樂。

關節炎症狀多樣易混淆 輕忽恐影響生活品質

台灣國軍臺中總醫院中清分院副院長暨風濕免疫科主任楊登和醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，好發位置以手部關節居多，除了關節容易紅腫脹痛外，也容易出現關節晨僵狀況，造成患者連刷牙、洗臉，或開門動作都有困難，大大影響患者的生活品質。

臨床上常常有患者將類風濕性關節炎和退化性關節炎混淆，楊登和醫師說明，類風濕性關節炎好發於40~60歲中年女性，而退化性關節炎則較常出現在停經之後的年長女性。另外，退化性關節炎好發部位以單一的遠端指關節為主，而類風濕性關節炎則多出現在多個近端的對稱性指關節。除此之外，退化性關節炎晨間僵硬較不嚴重，短時間休息就能恢復，而類風濕性關節炎的僵硬時間會比較長，可能會維持半小時甚至一小時以上，整個手會是硬的，休息反而會加劇疼痛感。

楊登和醫師說，類風濕性關節炎的併發症 多樣複雜，也是患者容易混淆的地方，最常見的像手肘關節軟組織處會長出類風濕結節；有些患者容易合併次發性的乾燥症，造成眼睛乾、嘴巴乾等症狀，臨床上也有不少患者是先得乾眼症或肺纖維化，長期追蹤後才被診斷是類風濕關節炎造成的，患者千萬不能輕忽。

類風濕性關節炎不可逆 及早就醫延緩病情惡化

楊登和醫師說，類風濕性關節炎的治療方式會先使用傳統免疫調節藥物，若為急性期則會搭配類固醇跟止痛藥，一旦使用最大劑量的傳統藥物超過三個月到半年以上，病情仍無獲得有效改善，就可以與醫師溝通申請健保給付的生物製劑介入治療。目前生物製劑有口服及針劑，也有短效及長效劑型可供選擇，若是有生育計劃的患者，也有適合懷孕及哺乳期間使用的生物製劑，醫師會依患者狀況建議使用適當的治療藥物。

楊登和醫師提醒，類風濕性關節炎患者千萬不要自行停藥，避免造成疾病的復發；對於病情已經獲得控制的患者，建議平常可以做一些有氧運動或是伸展運動，並以地中海式的高纖低糖抗發炎飲食為主，避免關節僵硬及紓緩腫痛，維持正常的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48817/

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