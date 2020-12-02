我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

參加華人慶生聚會 舊金山市長疑違防疫令惹爭議

日抽1包菸 68歲翁咳成肺阻塞

卜敏正
台中榮中嘉義分院胸腔內科醫師戴士昕表示，及早遠離菸害，才是維護健康不二法門。（圖：台中榮中嘉義分院提供）
台中榮中嘉義分院胸腔內科醫師戴士昕表示，及早遠離菸害，才是維護健康不二法門。（圖：台中榮中嘉義分院提供）

68歲王姓老翁抽菸40年，平均每天抽掉1包菸，60歲開始出現典型「吸菸咳嗽」症狀，咳嗽時還伴有白色濃痰，甚至散步、走10分鐘就出現呼吸不順、疲憊感，經家人建議就醫檢查，呼吸道氣流受阻情形嚴重，醫師診斷為慢性阻塞性肺病、俗稱「肺阻塞」，經過數月用藥治療、情況已明顯改善。

台中榮中嘉義分院胸腔內科醫師戴士昕表示，抽菸不僅容易造成慢性肺病，也會增加罹患心血管疾病、高血壓中風的風險，吸菸與肺癌、口腔癌等癌症發生，息息相關，民眾及早遠離菸害，才是維護自己及家人健康不二法門。

戴士昕表示，慢性阻塞性肺病是因吸菸、空氣汙染等有害物質，長期刺激呼吸道，引起氣道慢性發炎疾病，且老菸槍易患此疾病，而吸菸量越大、菸齡越長，罹患肺阻塞的風險越高。

戴士昕說明，肺阻塞典型症狀包括慢性咳嗽、痰多、呼吸急促等，嚴重時甚至可聽到「咻咻咻」的呼吸音，民眾常會與氣喘混淆，另一般人感冒後，常有咳嗽痰多症狀，若症狀持續無法改善，慢性咳嗽症狀持續超過3個月，就必須提高警覺，建議至醫院胸腔內科就診，及早診斷治療。

胸腔科主任陳俊升提醒，有肺阻塞之患者，除規則接受吸入藥物治療外，首要是戒菸，部分人改抽電子菸，但電子菸是電能驅動霧化器，加熱菸液除尼古丁，可能混有丙二醇、二甘醇、可丁寧或其他香料等有害物質，將造成肺臟及其他器官傷害，也有肺纖維化風險，建議尋求醫院戒菸個管師協助。

編輯推薦

高血壓 中風 癌症

上一則

免花錢做試管 靠這檢查不孕女成功懷雙胞胎

下一則

中藥材吃補 防西藥相剋

延伸閱讀

1分鐘爬不到30階、伴隨咳痰喘 可能是肺阻塞高危險群

1分鐘爬不到30階、伴隨咳痰喘 可能是肺阻塞高危險群
世界首例抽龍骨水證實：吸菸易失智、失眠

世界首例抽龍骨水證實：吸菸易失智、失眠
喘咳痰未必是感冒！「每年300萬人死因」肺阻塞悄來襲

喘咳痰未必是感冒！「每年300萬人死因」肺阻塞悄來襲
肺癌與吸菸有關 但不一定與遺傳有關

肺癌與吸菸有關 但不一定與遺傳有關

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
圖片來源 ／健康醫療網

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

2020-12-01 01:30
每年10月15日至12月7日，是紅藍卡即聯邦醫療保險（Medicare）年度開放登記期。（官網）

瞭解紅藍卡優勢計畫

2020-11-24 09:04
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

2020-12-01 02:00
(取材自健康醫療網)

控糖早「胰」步 有效搶救胰臟功能

2020-11-26 01:15
(取材自健康醫療網)

乳癌腫瘤9公分！她靠口服藥物治療 轉移癌細胞都消失

2020-11-26 01:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業