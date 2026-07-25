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補水也補膳食纖維 夏季10高含水蔬果 第一名不是西瓜

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營養師提醒，高溫補水可多吃高含水蔬果，但仍不能取代白開水；示意圖。（圖／123R...
營養師提醒，高溫補水可多吃高含水蔬果，但仍不能取代白開水；示意圖。（圖／123RF）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃瓜含水量達96%，高於番茄與西瓜，居補水食材冠軍。
  • 重點二：生菜、芹菜、蘿蔔等高含水蔬果，能同時補水與攝取纖維。
  • 重點三：夏季補水應少量多次，白開水仍是主力，食物可作輔助。

不愛喝水、常忘記補水？小心等到口渴才喝，身體早已處於「微脫水」狀態！吃對10種高含水食材，補水效率比單純喝水更好，還能同時攝取膳食纖維、維生素與礦物質，補水效果更全面。

黃瓜含水量 完勝番茄、西瓜

人體的細胞、組織與器官都需要水分來維持運行。但對於天生不愛喝白開水、或常常忘記補水的人來說，維持水分平衡其實仍有解方。很多原型食物不僅低卡路里，其含水量甚至不輸給一杯純水，還提供豐富的維生素與抗氧化劑。根據《verywell health》整理，營養專家推薦以下幾種適合夏季的超級補水食物：

1.黃瓜（含水量 96%）：穩坐含水量冠軍！拌沙拉、夾吐司都能在早餐第一時間補足纖維與水分。

2.生菜（含水量 95%以上）：如冰山生菜、羅馬生菜，富含維生素 K、C 與膳食纖維，低卡又清爽。

3.芹菜（含水量 95%）：高纖且具便利性，非常適合作為點心蘸醬，能有效促進消化。

4.蘿蔔（含水量 95%）：帶有辛辣風味的根莖類，能同時補給維生素 C。

5.櫛瓜（含水量 94.8%）：每杯僅 19 大卡，富含維生素 A、C 與錳，做成櫛瓜麵非常消暑。

6.蘆筍（含水量 93%）：每杯生蘆筍僅 27 大卡，富含抗氧化劑、葉黃素、葉酸及維生素 K。

7.番茄（含水量 94%）：富含鉀、葉酸，更擁有保護細胞、抗發炎的番茄紅素與β-胡蘿蔔素。

8.甜椒（含水量 94%）：無論紅、黃、綠椒都富含膳食纖維、維生素 C、E、K 與鉀。

9.西瓜（含水量 92%）：夏季補水聖品，富含維生素 C、瓜氨酸與強效抗氧化劑番茄紅素。

10.脫脂牛奶（含水量 91%）：飲品類黑馬，除了提供每日所需 23% 的鈣與磷，還額外強化維生素 D。

少量多次 別等口渴才喝水

除了從食物補充水分，白開水仍是最重要的補水來源。

醫師建議，成年人每天可用「體重（公斤）×30毫升」估算基本飲水量例如50公斤成人，每天至少約1500毫升，再依流汗量、運動或戶外工作情況增加，一般夏季約需2000至2500毫升，戶外工作者或運動量大的人甚至需要更多。

喝水方式也很重要，建議採取「少量多次」原則，不要等到口渴才喝水，因為口渴通常代表身體已經進入輕度脫水狀態。一次猛灌大量開水，不僅容易造成胃部不適，也可能增加頻尿，反而不利於身體維持穩定的水分平衡。

此外，不少人以氣泡水、茶或咖啡取代白開水，但醫師提醒，氣泡水可能引起胃脹氣、胃食道逆流；茶和咖啡含有咖啡因，部分人飲用過量可能增加利尿作用或影響睡眠，因此仍不能完全取代白開水。

夏季補水最理想的方法，就是規律喝水，再搭配黃瓜、生菜、西瓜、番茄等高含水食物，不但更容易達到每日水分需求，也能順便補充膳食纖維、維生素與礦物質，幫助身體維持最佳狀態，平安度過炎炎夏日。

精華 FAQ

  • 文章指出黃瓜含水量高達96%，在10種高含水食材中排名第一，甚至勝過番茄與西瓜。它適合拌沙拉、夾吐司等吃法，能快速補水又補纖維。

  • 文章列出生菜、芹菜、蘿蔔、櫛瓜、蘆筍、番茄、甜椒、西瓜與脫脂牛奶等，這些食材含水量多在91%以上，還能補充維生素、礦物質與抗氧化成分。

  • 醫師建議成人可用體重乘以30毫升估算基本飲水量，夏季多落在2000到2500毫升；並採少量多次，別等口渴才喝，白開水仍比氣泡水、茶或咖啡更適合當主力。

西瓜

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