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發霉食物別吃… 黴菌毒素 加熱烹煮殺不死

翁唯真
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黴菌毒素可能就藏在每天吃的食物與生活環境裡。（取材自張家銘臉書）
黴菌毒素可能就藏在每天吃的食物與生活環境裡。（取材自張家銘臉書）

黴菌毒素可能就藏在每天吃的食物與生活環境裡。醫師提醒，許多人看到麵包、花生、堅果或水果發霉，常以為把壞掉部分切掉就能繼續吃，但真正危險的往往不是肉眼看到的霉斑，而是黴菌已經產生的「黴菌毒素（mycotoxins）」。這類毒素有時看不到、聞不到，即使加熱烹煮，也不一定能完全破壞。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，許多人習慣以「有沒有發霉」來判斷食物能否食用，但部分黴菌毒素即使在外觀正常的食物中也可能存在。尤其台灣氣候潮濕，花生、玉米、堅果、穀物、香料與乾果等食物若保存不當、放置過久，風險便會增加。

張家銘說，最需要注意的是「黃麴毒素（aflatoxins）」，尤其黃麴毒素B1，常出現在花生、玉米、堅果及香料中，主要由黃麴黴與寄生麴黴產生。國際癌症研究機構（IARC）已將黃麴毒素B1列為第一類人類致癌物，長期暴露可能增加肝臟健康風險。

張家銘表示，黴菌毒素造成的傷害，不一定會立刻出現症狀。高劑量暴露可能導致腹痛、腹瀉、嘔吐，甚至影響肝腎功能；但更常見的是長期低劑量暴露，讓身體慢慢承受慢性發炎、氧化壓力、免疫失衡與腸道屏障受損等負擔。

黴菌毒素 先找暴露來源

門診中，不少民眾會因疲倦、腦霧、睡眠不佳、過敏或腸胃不穩，懷疑自己受到黴菌毒素影響。張家銘說，目前人體黴菌毒素檢測尚未像血糖或膽固醇一樣有全球一致的標準，因此第一步不是急著檢查，而是先找出可能的暴露來源。

如果大家懷疑自己有黴菌毒素問題，張家銘建議先問三件事，有沒有暴露來源？身體有沒有發炎和代謝失衡的訊號？生活裡有沒有可以先改的地方？

張家銘說，可先檢視家中是否有霉味、牆角與浴室是否反覆發霉、冷氣濾網是否久未清潔、房間是否長期潮濕，及食物是否開封後放置太久。若暴露來源持續存在，即使做再多檢查，也可能無法真正改善問題。

接著則可透過肝功能、腎功能、發炎指標、營養狀態、睡眠品質與腸胃功能等評估，了解身體是否已受到長期環境壓力影響。若暴露風險明顯，且合併慢性疲勞、腦霧、過敏等症狀，才會進一步考慮檢測尿液或血液中的特定黴菌毒素代謝物。

張家銘提醒，花生、堅果、穀物、香料與咖啡豆開封後應密封、防潮，必要時冷藏保存；若出現霉味、油耗味、結塊或變色，就不建議繼續食用。至於麵包、豆類、玉米等食物，一旦發霉，也不應只切除表面後繼續吃，因為黴菌菌絲與毒素可能早已深入食物內部。

此外，居家環境若長期潮濕發霉，也應從除濕、通風、清洗冷氣濾網與處理漏水著手，而非只靠香氛掩蓋味道。

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