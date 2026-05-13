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肥胖、高壓恐「全身性發炎」 五十肩機率增

記者林琮恩／台北報導
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不少上班族都有肩頸不適、全身痠痛經驗，過去認為五十肩、疲勞痠痛與關節退化、姿勢不...
不少上班族都有肩頸不適、全身痠痛經驗，過去認為五十肩、疲勞痠痛與關節退化、姿勢不良、運動傷害較有關聯，最新研究指出，民眾慢性疼痛與全身性發炎有關。（本報資料照片）

不少上班族都有肩頸不適、全身痠痛經驗，過去認為五十肩、疲勞痠痛與關節退化、姿勢不良、運動傷害較有關聯，不過，家庭醫學科醫師魏士航指出，民眾慢性疼痛與全身性發炎有關，已獲研究證實，糖尿病患罹患五十肩可能性較一般人高出近4倍，肥胖民眾是這類全身性發炎誘發痠痛的高危險群，且若未處理發炎問題，只是直接開始復健，恐反而讓止痛效果大打折扣。

近期一篇國際研究證實，五十肩並非單純局部僵硬導致，而是身體新陳代謝失衡後，引發全身性慢性發炎表現之一。魏士航指出，若民眾血糖長期偏高，恐導致體內糖化作用，原先柔軟、有彈性的關節組織形同「浸泡糖漿中」，最終導致組織變脆、變硬，甚至失去彈性，因此糖尿病患者有較高機了罹患五十肩，若未同時評估代謝及發炎狀態，僅單純從局部症狀處理，恐導致康復進度受限。

魏士航指出，胰島素阻抗、代謝紊亂恐加劇肥胖，讓體內發炎反應更明顯，運動可促進腦內啡分泌，降低約20%至37%慢性疼痛風險，但若BMI數值超過30，關節負擔加重，恐削弱身體透過活動緩解疼痛的能力，脂肪組織就像是一座「發炎工廠」，會促使體內發炎反應增加，降低運動帶來的止痛效果，甚至反而加劇身體負擔。

民眾若符合BMI指數過重或肥胖、四肢纖細但腹部脂肪偏多、血糖波動大、長時間久坐、高期處於高壓狀態、焦慮或情緒低落6項指標其中3項，恐已陷入慢性發炎風險。魏士航建議減少高糖與精緻澱粉攝取，增加具抗發炎效果的膳食纖維（如全穀類、深綠色蔬菜），與Omega-3（如鮭魚、核桃），並搭配壓力管理、低衝擊力運動（如游泳、快走）修復，並就醫找出代謝問題。

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