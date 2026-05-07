久坐像水管打結有害健康 4個實用建議可望改善

示意圖。（取自123RF）

華盛頓郵報 7日報導，長時間久坐有害身體健康的觀念十多年前便出現，多項研究已找到久坐與心臟病 死亡率以及所有病因死亡率之間的關聯，至於坐多久才算超標，研究結論則各有不同，通常是每天坐著超過8小時到10小時，而且長達數年一直久坐。

成日久坐變成一種常態時，出現癌症、第二型糖尿病、骨質疏鬆症、憂鬱症以及認知障礙等風險也較高。

美國心臟學會期刊(Journal of the American Heart Association)2024年2月刊登針對6000名年長女性進行的10年研究結果顯示，每天坐著超過11小時的研究對象，死亡風險比每天坐著不到9小時的人高出57%，心臟病死亡風險則高出78%。研究作者聖地牙哥加大(University of California at San Diego)公共衛生學院助理教授史蒂夫·阮(Steve Nguyen，音譯)表示。坐著的時候肌肉不再吸收葡萄糖，對代謝產生負面影響。

哥倫比亞大學行為醫學副教授狄亞茲(Keith Diaz)說，坐著的時候腿部彎曲，就像水管打結一樣，影響血液流通。

史蒂夫·阮指出，隨著時間延長，久坐可能導致血管硬化，這正是心臟病、中風的危險因素。

長時間坐著的民眾該怎麼辦？對於絕大多數美國成年人來說，答案很簡單，但卻知易行難。有四個實際建議可以讓生活當中增加活動量：

如果工作屬於久坐型態，要確保周末別再坐著

不管周末時間多喜歡追劇或沉迷社群媒體，也要盡量避免長時間坐著。

開始定期運動

狄亞茲說，就算有運動，久坐時間長短仍會影響患病風險，但如果完全不運動，狀況則會糟糕更多。

些許改變就能帶來很大功效。狄亞茲2019年參與一項針對45歲以上成年人的研究結果顯示，坐著30分鐘改成輕度運動30分鐘時，死亡風險降低17%，若進一步提升到30分鐘中度到劇烈運動，死亡風險下降35%。

經常變換姿勢

解決久坐問題並不是改成整天站著。狄亞茲說，站太久會導致背疼，血液聚集腿部，重點在於避免長時間固定在單一姿勢。

史蒂夫·阮表示，使用跑步機或踏板書桌都是對付久坐的其他選擇。

安排讓身體動一動的休息時間

狄亞茲參與的2023年小型研究顯示，坐著30分終就有5分鐘活動休息的人，與完全不活動的人比較起來，血壓、血糖管理都有明顯改善；有機會就在辦公室快走一圈，爬樓梯，提踵、深蹲、原地踏步都有助益。