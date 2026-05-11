防止髖關節退化 戒掉5大NG習慣 45歲以上須特別留意

醫師提醒，跑步、跳躍等高衝擊運動若頻率過高、恢復不足，就會增加髖關節受傷風險，運動應適度進行；示意圖。（圖／123RF）

●髖關節 是人體重要的承重關節，負責支撐上半身重量，也參與行走、轉身等多種動作。但看似穩固的結構，若長期使用不當，仍可能逐漸磨損甚至引發發炎。

專家指出，髖關節退化不只是老化結果，更常與日常習慣息息相關，尤其是中年階段的一些錯誤使用方式，可能在不知不覺中加速關節損傷。

常見5大NG習慣如下：

1.過度伸展、追求極限動作：不少人熱衷瑜伽或伸展運動，但若反覆將關節推到極限，甚至超出本身活動範圍，反而會增加受傷風險。每個人的關節結構不同，並非人人都適合高強度的開髖。

2.體重增加，關節負擔加重：體重上升會直接增加髖關節壓力，同時脂肪組織可能引發慢性發炎，進一步影響關節健康。研究顯示，肥胖與退化性關節炎風險密切相關。

3.久坐不動：長時間坐著會讓髖關節缺乏活動，影響關節液循環，也會造成髖屈肌緊繃、臀肌無力，增加關節壓力。

4.高衝擊運動過量：跑步、跳躍等高衝擊運動若頻率過高、恢復不足，會加速關節磨損。建議搭配游泳、騎腳踏車等低衝擊運動，分散負荷。

5.忽略疼痛警訊：許多人習慣忍痛運動，但疼痛其實是身體的重要提醒。髖關節問題常表現在鼠蹊部或大腿內側，若持續不適，應及早檢查。

醫師提醒，許多人隨著年齡增加，開始出現髖關節卡卡、痠痛甚至活動受限，久坐不動會導致髖關節缺乏活動，影響關節液循環；示意圖。（圖／123RF）

除了上述習慣，髖關節疼痛也可能與多種疾病有關，包括：

．退化性關節炎：軟骨磨損導致骨頭摩擦

．類風濕性關節炎：自體免疫引發關節發炎

．痛風：尿酸結晶沉積引起劇痛

．滑囊炎、肌腱炎：多與過度使用有關

．外傷：如扭傷或骨折

因此，關節疼痛不應一概視為正常老化，過去有關節受傷史、長期重複使用關節、過重或肥胖（如運動或勞動）、有慢性疾病（如關節炎）、年齡增加（特別是45歲以上）等族群必須特別留意髖關節健康：

多數髖關節痛問題，可透過以下方式改善：

1.生活調整：控制體重、避免久坐、規律運動

2.運動建議：選擇低衝擊運動，如走路、游泳

3.居家緩解：熱敷或冰敷可減輕不適

4.藥物治療：止痛藥或消炎藥（需依醫師建議）

5.復健與輔具：強化肌力、減少關節負擔

此外，若出現關節腫脹、發熱、活動困難或卡住、疼痛影響日常生活，且．合併發燒或不明原因體重減輕等症狀，建議盡早就醫評估。若情況嚴重，可能需進一步接受手術治療，如關節鏡或人工關節置換。