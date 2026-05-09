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打呼不是睡太熟 呼吸道變窄警訊 4妙招助改善

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醫師提醒，打呼可能是呼吸道變窄的健康警訊，改善方法有控制體重、避免飲酒和側睡等；...
醫師提醒，打呼可能是呼吸道變窄的健康警訊，改善方法有控制體重、避免飲酒和側睡等；示意圖。（圖／123RF）

●很多人會覺得「打呼就是睡得很香」，尤其是當你身邊有那種，躺下就開始打呼，聲音大到整個房間都聽得見的人。

常聽到身邊的人說：「他只是睡太熟啦。」、「打呼代表睡得很好。」但耳鼻喉科專科醫師王曜表示，他在門診常提醒病人一件事：打呼，很多時候是呼吸道變窄的訊號。

王曜說明，當我們睡著時，喉嚨周圍的肌肉會比較放鬆。如果呼吸道本來就比較狹窄，空氣通過時就會讓軟組織震動，於是就產生了「打呼聲」。打呼的常見原因包括：鼻塞或過敏性鼻炎、扁桃腺肥大、舌頭或軟顎較厚、體重過重、下巴結構較小等

但有些打呼，其實是健康警訊。如果出現以下情況，就要特別注意：包括打呼聲非常大、睡覺時會突然停止呼吸、白天容易疲倦或想睡、睡醒還是覺得很累、早上常頭痛等。

王曜表示，這些症狀有可能與睡眠呼吸中止症有關。長期下來，不只影響睡眠品質，也可能增加高血壓、心血管疾病的風險。

王曜指出，想改善打呼，日常可以先做的幾件事：

1.控制體重

體重增加會讓呼吸道周圍脂肪變多，呼吸道更容易變窄。

2.避免睡前飲酒

酒精會讓喉嚨肌肉更加放鬆，打呼也會更嚴重。

3.側睡

仰睡時舌頭容易往後掉，側睡通常可以減少打呼。

4.治療鼻塞

鼻過敏或鼻塞改善後，很多人的打呼其實會減輕不少。

王曜說，偶爾打呼其實很常見，但如果每天打呼、聲音很大，或伴隨白天疲倦，就建議讓耳鼻喉科醫師評估。有些打呼不只是睡眠問題，而是呼吸道正在發出的提醒。早點處理，睡眠品質和健康都會改善很多。

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