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糖尿病患仍有低血糖風險 調用藥、生活習慣可改善

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醫師提醒，糖尿病常見3種急性併發症，量測血糖很重要但也應留意低血糖；示意圖。(圖...
醫師提醒，糖尿病常見3種急性併發症，量測血糖很重要但也應留意低血糖；示意圖。(圖／123RF)

一名70歲老翁，患有糖尿病病史，在外院使用預混型胰島素控制血糖，因在家意識不清，故被送至醫院急診，檢查顯示血糖值為40mg/dL，給予葡萄糖水後，意識改善。該名老翁近日常發生低血糖，且於急診時血糖不穩定，因此入院接受治療。經詢問後，病人表示近期食慾不振，但仍施打同樣劑量的胰島素，且無量測血糖習慣，也不知道什麼是低血糖。在住院期間，醫師調整病人的胰島素劑量，並告知量測血糖重要性，同時衛教低血糖處理方法，目前已經康復出院，持續門診追蹤。

臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主任郭雅雯指出，糖尿病常見的急性併發症有三種，包括：糖尿病酮酸血症、高血糖高滲透壓狀態以及低血糖，而其中前兩項則與高血糖相關。

郭雅雯說，低血糖一般定義為血糖濃度小於70mg/dl，而血糖值由高濃度急速下降時，即使血糖值正常或偏高，仍有可能會發生低血糖症狀，包含：心悸、手抖、冒汗、飢餓、頭暈、注意力無法集中、意識混亂、行為改變、昏迷、抽搐、甚至死亡等。

糖尿病藥物種類眾多，其中可導致低血糖的藥物包含：胰島素（insulin）、磺醯脲類（sulfonylurea）以及非磺醯脲類促胰島素分泌劑（glinide）。最常導致糖尿病相關的低血糖原因也是和上列藥物相關，例如：施打胰島素或服用降血糖藥後，但未進食，或是藥物劑量過重，激烈運動之後未補充醣分，肝腎功能不佳的病人，空腹喝酒也可能會造成低血糖，經過藥物以及生活習慣調整，即可改善。

如果懷疑低血糖可採救命秘訣15法則 立即補充糖分密切觀察

如果臨床上懷疑低血糖時，應立即檢測血糖，以確立診斷，倘若無法檢測血糖，建議視同低血糖處理，可採取救命秘訣「15法則」，即當血糖低於70mg/dL時，立即補充給予15公克的糖，例如：葡萄糖片（粉）、含糖飲料或食物，15分鐘後再測血糖，若血糖仍然低於70mg/dL時，再補充15公克的糖，15分鐘後再測血糖，若血糖仍低於70mg/dL，則需要立刻送醫治療。若低血糖發生，則必須確認造成低血糖的原因，避免再次發生。

郭雅雯解釋，以此病人為例，病人因為食慾不佳，仍施打相同劑量的胰島素，導致低血糖，又因為沒有自我監測血糖習慣，而無法得知自身的血糖趨勢，因此無法事先做藥物調整，同時病人不知道低血糖該如何處理，才導致嚴重低血糖需要住院。

郭雅雯提醒，因藥物的進步，低血糖發生率已逐漸降低，但仍建議糖尿病人及其家屬要能了解和緊急處理低血糖事件，尤其是使用胰島素的病人，若有相關疑慮，別忘了可以至新陳代謝科門診諮詢。

低血糖定義

（血糖值低於70mg/dl）常見症狀包括冒冷汗、發抖、飢餓感、心悸、頭暈、無力、視力模糊及焦慮。嚴重時可能導致意識不清、抽筋、昏迷甚至死亡。若有症狀應立即補充15公克碳水化合物（如125c.c.果汁），若無改善應盡速就醫。

如何預防低血糖

1.服用降血糖藥或注射胰島素時應注意劑量要正確。

2.進食量過少，應進餐時間沒進餐或太晚進餐，應養成定時定量的飲食習慣。

3.避免空腹運動或突然增加運動量，如有額外運動，請務必適度補充點心。

4.外出時應隨身攜帶方糖、糖果、餅乾等，以備不時之需。

5.經常監測血糖。

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