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當心「睡眠呼吸中止症」 睡覺「選對方向」可救命

周宗禎
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醫師表示，「選對方向」睡也能救你一命。(圖／台灣新營醫院提供)
醫師表示，「選對方向」睡也能救你一命。(圖／台灣新營醫院提供)

許多民眾白天嗜睡、注意力不集中，甚至高血壓卻不知原因，檢查才發現竟是「睡眠呼吸中止症」引起。不過部分患者發現後只做一件事，竟不藥而癒、甚至也不打鼾了。

台灣衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德指出，不少患者一改變睡姿、就能立即減緩睡眠呼吸中止，睡覺「選對方向」確實可能是睡眠健康的關鍵、「能救你一命！」

汪政德說，除體重因素，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢的重要分水嶺。說睡姿決定呼吸命運、也可能沒錯，其中仰睡風險最高。

他說，入睡後人體肌肉放鬆，呼吸道支撐力下降。仰睡受重力影響，舌根與軟顎易向後塌陷致氣道阻塞，引發嚴重缺氧；而向左或向右側睡姿勢能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止發生頻率。

汪政德指出，部分「姿勢性」患者僅僅睡姿調整如側睡訓練或使用提醒裝置，就有機會減少阻塞型睡眠呼吸中止症狀或對正壓呼吸器（CPAP）的依賴。

台灣新營醫院表示，有居家睡眠檢測（HSAT）小型設備，病患只須帶回在宅即可監測，能更精準治療。檢測呼吸中止指數（AHI）可區分仰、側睡時的發作次數。最低血氧飽和度評估夜間缺氧嚴重程度。

數據顯示部分中重度患者調整側睡後，AHI指數可大幅改善。醫師能依量化數據為患者量身打造個人化的睡眠建議。

新營醫院院長莊毓民表示，新營醫院為台南溪北地區唯一公立醫院，致力推動「可近性高、負擔低」醫療服務。居家睡眠檢測除讓病患不必在醫院排隊等待睡眠中心檢查，更能及早發現是否有睡眠呼吸中止，減少後續可能引發的心血管疾病與腦中風風險。

院方呼籲民眾有打鼾、白天嗜睡、注意力不集中、夜間會嗆醒或咳醒等症狀，要趕快到胸腔內科、耳鼻喉科、精神科或神經內科門診就醫，由醫師安排相關檢查並把握黃金治療時機。

新營醫院提供小型監測設備，讓民眾帶回家收集睡眠資訊。(圖／台灣新營醫院提供)
新營醫院提供小型監測設備，讓民眾帶回家收集睡眠資訊。(圖／台灣新營醫院提供)

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