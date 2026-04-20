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疲倦、少眠「功能性異常」 長期忽略恐釀癌

記者林琮恩
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健檢機構分析數據發現，最常見身體「小毛病」前5名分別為：肥、累、眠、澀、癢，長期...
健檢機構分析數據發現，最常見身體「小毛病」前5名分別為：肥、累、眠、澀、癢，長期忽略恐釀癌症、心血管疾病；示意圖。（圖／123RF）

醫師指出，現代醫學已逐漸從疾病診斷，走向功能推估，臨床上多數人介於健康與疾病之間狀態，身體功能開始失常，但還未達疾病診斷標準，便稱為「功能性失衡」，若單純將其視為壓力或生活疲勞導致，而忽略追蹤治療，恐演變為代謝異常、慢性疾病，甚至增加心血管或癌症等重大疾病風險。

台灣美兆健康管理機構分析近300萬筆健檢數據，發現最常見身體「小毛病」前五名分別為：肥、累、眠、澀、癢，進一步發現受檢者常反映：長期感到疲倦、精神不濟；淺眠、多夢或容易醒來；以及出現體重過重，血脂、血糖邊緣異常的狀況。台灣家醫科醫師林美秀說，身體出現前述不適，往往代表已出現「功能性失衡」，其成因包括久坐、少運動、高壓工作、睡眠不足、長期外食等生活型態。

林美秀指出，當身體長期處於壓力、睡眠不足或不良生活型態下，可能形成低度慢性發炎狀態，初期表現為疲倦、恢復力變差、容易感冒或不適，此時健檢報告仍在「正常範圍」，但已出現血糖波動、內臟脂肪增加、脂肪肝等變化，這類「邊緣異常」若持續存在，恐逐步發展為糖尿病前期、三高，甚至影響血管健康。

荷爾蒙失衡為另一項現代人容易忽略的健康問題。林美秀指出，壓力型生活型態會影響皮質醇（Cortisol）分泌節律，進一步干擾血糖調節與脂肪代謝。當皮質醇長期失衡，不僅影響睡眠與情緒，也可能讓食慾上升，活化對高油高糖食物的渴求，並且也讓脂肪更容易堆積於腹部與內臟，形成「壓力型代謝問題」。

林美秀指出，不論是慢性發炎、代謝變化與荷爾蒙波動，都是身體「功能性失衡」徵兆，以不同的小毛病表現，現行健檢已有方式可藉科學評估，揪出這類異常，若能及早發現問題，便有機會再疾病發生之前，藉由飲食、運動、舒壓等方式，找回健康平衡。

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