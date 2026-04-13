腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

台灣被譽為「牛肉麵王國」，麵條吸附湯汁的油脂與香氣，吃起來風味濃郁，但也容易攝取過量的鈉。腎臟科醫師洪永祥指出，牛肉麵、大腸麵線、燙青菜是傷腎地雷，重鹹、重口味易加重身體負擔。除了高鈉，熱量也高達800大卡以上，油脂量相當可觀。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，現代人外食機會高，但許多美食的「鹽值」遠超過每日建議攝取量，長期下來可能引發慢性病。看似健康的燙青菜，如果淋上肉燥、醬油膏調味，就成了高鈉來源，導致血壓狂飆，水分無法順利排出形成水腫。

洪永祥以診間個案為例，58歲的陳先生，病程進入高血壓慢性腎衰竭第三期，非常控制飲食，是典型的「自律型健康飲食者」。自認三餐清淡，不吃油炸、不喝飲料，但三個月內，腎絲球過濾率（eGFR）從48掉到30，蛋白尿上升，血壓也開始變高，代表腎功能正在加速惡化。

一問之下，發現陳先生經常選擇麵線或牛肉麵，再加上一盤燙青菜，這些食物含有大量醬油、鹽與調味料。洪永祥指出，長時間熬煮的紅燒牛肉麵湯頭，500cc湯含鹽量至少有5克鹽，再加上酸菜更是鈉含量破表。即使有些人說：「我不喝湯」，但麵條早已吸滿湯汁，每一口都在吃進高鈉。

麵線看似清淡，實際上也是高鈉食品，其製作過程會泡鹽水，吸附滿滿的鈉，再加上勾芡的湯底會讓味道附著在口腔中，不知不覺攝取更多。再加上滷大腸與各種醬料，一碗麵線的鈉含量1200毫克，已經超過一天總量的一半以上。燙青菜雖然低卡，問題在於醬汁，醬油、蠔油、醬油膏、蒜蓉醬都是高鈉來源。

洪永祥說，腎臟最怕的不是油，而是「鈉」。腎友外食的重點在於改變「吃的方式」，盡量避免高鹽調味與加工食品，醬汁與湯汁少沾不喝。以牛肉麵為例，清燉取代紅燒且不要喝湯，若只喜愛紅燒，用另一個碗把牛肉湯與麵分開吃，減少麵吸湯的時間，這個動作可以讓鈉攝取直接減少一半以上。

大腸麵線不要吃整碗，改成半碗的量，並且盡量不要喝最後濃稠的湯底，若再加一點清湯稀釋濃度，效果更好。燙青菜的避雷重點是醬料，改用蒜頭、胡椒或少量橄欖油調味，可以讓這道菜變成低鈉食物。

外食護腎的黃金原則在於少喝湯、少加醬、少吃鹽，洪永祥指出，根據一篇系統性回顧研究，低鈉飲食可以降低血壓，還能顯著減少蛋白尿，並延緩慢性腎臟病的進展。另一篇發表於The Lancet的研究顯示，全球疾病負擔中，高鈉攝取是導致心血管與腎臟疾病的重要因素之一。