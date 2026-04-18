我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

大腦運作分「波峰與波谷」不同時間放鬆有訣竅

翁唯真
聽新聞
test
0:00 /0:00
在高壓與高效率成為常態的現代社會，不少人習慣長時間用腦、減少休息，認為這樣才能提...
在高壓與高效率成為常態的現代社會，不少人習慣長時間用腦、減少休息，認為這樣才能提升產能，醫師提醒適度運動有助於身心健康；示意圖。（圖／123RF）

在高壓與高效率成為常態的現代社會，不少人習慣長時間用腦、減少休息，認為這樣才能提升產能。不過專家指出，大腦運作其實存在「波峰與波谷」，並非持續高效，若忽略節奏與恢復，反而可能降低效率、影響健康。

研究顯示，人類大腦的最佳專注時間約為50至90分鐘，之後就需要適當休息進行「重置」，精神科醫師楊聰財表示，尤其早晨6時30分至9時，被視為大腦的「黃金時段」，此時皮質醇自然上升，專注力與記憶力達到高峰，適合進行閱讀、寫作與複雜決策等深度用腦活動，盡量避免於起床30分鐘內滑手機。

楊聰財說，上午9時至中午12時則為高效產出期，建議安排最困難的工作，並以60至90分鐘專注搭配10至15分鐘休息的節奏進行，且休息應以走動、放空或遠眺為主，避免滑手機，否則反而會更加疲憊。

楊聰財表示，中午12時至下午1時30分則是關鍵的「修復期」，建議僅吃7分飽、飯後散步10至15分鐘，或是20分鐘小睡，有助於大腦清除代謝廢物，恢復運作效率；下午1時30分至5時30分注意力雖下降，但仍可進行行政、整理資料、重複性任務等工作等中度用腦工作，建議採45分鐘工作搭配10分鐘休息的節奏。

楊聰財說，傍晚轉換期時段應以身體優先，透過運動促進腦部血流，提升記憶與情緒穩定，晚間則適合進行低壓的輕度用腦活動，如複習與興趣閱讀，避免高壓學習或情緒性滑手機，有可以安排快走、重訓及有氧等運動，幫助提升記憶及穩定情緒。

值得注意的是，晚間9時30分至11時為大腦進入修復的重要準備期，楊聰財建議，此時應避免刺激性內容，透過冥想、音樂或泡澡等方式放鬆，為睡眠做準備。充足睡眠不僅有助於清除大腦毒素、整理記憶，也能重整情緒，是維持大腦健康的關鍵。

針對常見錯誤行為，楊聰財指出三大問題，包括長時間不休息導致效率下降、以滑手機取代休息，及夜間過度用腦影響修復機制，皆應避免；除了每日節奏，他也提醒每周應維持至少3次運動、1次社交活動，及一段完全放空的時間，有助降低失智風險並促進心理健康。

整體而言，大腦並非透過持續「操勞」而變強，而是仰賴「刺激與恢復」的平衡，如同肌肉訓練一般，唯有在適當使用與充分休息之間取得平衡，才能真正提升效能與長期健康。

上一則

看懂貧血原因 治療才能對症下藥

下一則

失智症能假裝嗎？醫：健忘、迷路可模仿「這點」騙不了人

延伸閱讀

易焦躁、疲倦、火氣大 醫：恐跟油脂攝取有關

易焦躁、疲倦、火氣大 醫：恐跟油脂攝取有關
青春期不是只看荷爾蒙 醫揭3成長關鍵「睡眠、情緒、脾胃」

青春期不是只看荷爾蒙 醫揭3成長關鍵「睡眠、情緒、脾胃」
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

一休假就頭痛疲倦？這幾招改善「休閒病」

一休假就頭痛疲倦？這幾招改善「休閒病」

熱門新聞

牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

2026-04-15 04:49
平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的吸收。（123RF）

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

2026-04-16 04:47
醫師分享，富含膽鹼的第一名食物為蛋黃，一顆完整的蛋黃約含125mg膽鹼。（123RF）

健腦多補充膽鹼 這3種食物助腦部發育、提升記憶力

2026-04-14 05:14
歐洲心臟雜誌刊登研究指出，少量高強度活動與降低多種慢性疾病風險有關；只要總活動中約4%以上屬於高強度，風險即顯著下降。（路透 / Alamy）

不用狂運動 最新研究每天幾分鐘「喘一下」 大幅降疾病風險

2026-04-16 04:57

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半