「強度、種類、時間點」 運動做對遠離慢性病 這幾項最推

醫師提醒，高強度運動可明顯降低多種慢性疾病風險，例如打籃球、單打網球等都可算是劇烈運動；示意圖。（圖／123RF）

別再以為「有運動就好」！最新研究指出，運動的強度、種類與時間點，才是影響慢性病風險與壽命的關鍵。掌握3大原則，比盲目運動更能真正延長健康壽命。

根據2026年發布於「歐洲心臟雜誌」（European Heart Journal）及「英國醫學雜誌」（BMJ Medicine）的最新研究顯示，運動的強度與多樣性，才是決定未來七年內能否遠離慢性病、甚至延長壽命的關鍵。

劇烈運動 降8種疾病風險

發表於「歐洲心臟雜誌」的一項追蹤數十萬人的大型研究發現，高強度運動（劇烈運動）可明顯降低多種慢性疾病風險，包括：心血管疾病 、心律不整、2型糖尿病、發炎性疾病、肝病、慢性呼吸系統疾病、慢性腎臟病、失智等8種疾病。

劇烈運動能顯著提高心率，幫助心臟更有效地運作，並放鬆血管以降低高血壓。甚至每天只需要「幾分鐘」高強度活動，也能帶來明顯好處。劇烈運動的判斷標準是，是否達到「講話困難、呼吸急促」的情況，常見高強度活動包括：

•快跑或衝刺

•快速騎腳踏車（尤其上坡）

•打籃球、單打網球

•游泳（連續來回）

•快速爬樓梯

甚至你平常在做的運動，只要加快速度、提高負荷，就能變成高強度。 例如：

•散步 → 快走＋爬坡

•騎車 → 間歇衝刺

•居家運動 → 深蹲加速做

「多樣化」比「單一化」更長壽

除了強度，研究也發現，「運動種類豐富度」直接關乎壽命長度。一項發表於「英國醫學雜誌」上的研究結果顯示，身體活動種類最豐富的人壽命最長。與長期進行單一活動的人相比，交替進行步行、游泳、瑜伽或園藝等不同活動的人，其全因死亡風險降低了 19%。

長期重複單一動作，身體會因過於熟練而進入進步停滯的「平台期」。克利夫蘭大學醫院骨科主任詹姆斯·沃斯（James Voss）博士指出，交叉訓練能讓身體鍛鍊到不同的肌群、穩定性與柔韌性，同時預防過度使用造成的運動傷害。

早上7點是黃金護心時段

運動的時間點也會影響代謝成效。發表於美國心臟學會年會上的研究顯示，清晨運動對心血管代謝最有益，尤其是在早上 7 點到 8 點之間。與晚間運動的人相比，早起運動者呈現出顯著優勢，包括冠狀動脈疾病風險降低 31%、肥胖機率降低 35%、2型糖尿病風險降低 30%。

雖然這可能與遺傳、荷爾蒙與睡眠周期有關，但數據顯示，在晨間進行至少 15 分鐘的心率升高活動，對預防代謝性疾病具有獨特價值。

總之，運動不是做越多越好，「做對」更重要，並記住3個重點，加點強度、變換不同運動、清晨運動最好，但3項原則若無法完全達到也不用執著，關鍵是「持續」，才能達到健康效益。