我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

京都男童命案謠言頻傳 警：繼父外國籍說法 毫無根據

「強度、種類、時間點」 運動做對遠離慢性病 這幾項最推

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，高強度運動可明顯降低多種慢性疾病風險，例如打籃球、單打網球等都可算是劇...
醫師提醒，高強度運動可明顯降低多種慢性疾病風險，例如打籃球、單打網球等都可算是劇烈運動；示意圖。（圖／123RF）

別再以為「有運動就好」！最新研究指出，運動的強度、種類與時間點，才是影響慢性病風險與壽命的關鍵。掌握3大原則，比盲目運動更能真正延長健康壽命。

根據2026年發布於「歐洲心臟雜誌」（European Heart Journal）及「英國醫學雜誌」（BMJ Medicine）的最新研究顯示，運動的強度與多樣性，才是決定未來七年內能否遠離慢性病、甚至延長壽命的關鍵。

劇烈運動 降8種疾病風險

發表於「歐洲心臟雜誌」的一項追蹤數十萬人的大型研究發現，高強度運動（劇烈運動）可明顯降低多種慢性疾病風險，包括：心血管疾病、心律不整、2型糖尿病、發炎性疾病、肝病、慢性呼吸系統疾病、慢性腎臟病、失智等8種疾病。

劇烈運動能顯著提高心率，幫助心臟更有效地運作，並放鬆血管以降低高血壓。甚至每天只需要「幾分鐘」高強度活動，也能帶來明顯好處。劇烈運動的判斷標準是，是否達到「講話困難、呼吸急促」的情況，常見高強度活動包括：

•快跑或衝刺

•快速騎腳踏車（尤其上坡）

•打籃球、單打網球

•游泳（連續來回）

•快速爬樓梯

甚至你平常在做的運動，只要加快速度、提高負荷，就能變成高強度。 例如：

•散步 → 快走＋爬坡

•騎車 → 間歇衝刺

•居家運動 → 深蹲加速做

「多樣化」比「單一化」更長壽

除了強度，研究也發現，「運動種類豐富度」直接關乎壽命長度。一項發表於「英國醫學雜誌」上的研究結果顯示，身體活動種類最豐富的人壽命最長。與長期進行單一活動的人相比，交替進行步行、游泳、瑜伽或園藝等不同活動的人，其全因死亡風險降低了 19%。

長期重複單一動作，身體會因過於熟練而進入進步停滯的「平台期」。克利夫蘭大學醫院骨科主任詹姆斯·沃斯（James Voss）博士指出，交叉訓練能讓身體鍛鍊到不同的肌群、穩定性與柔韌性，同時預防過度使用造成的運動傷害。

早上7點是黃金護心時段

運動的時間點也會影響代謝成效。發表於美國心臟學會年會上的研究顯示，清晨運動對心血管代謝最有益，尤其是在早上 7 點到 8 點之間。與晚間運動的人相比，早起運動者呈現出顯著優勢，包括冠狀動脈疾病風險降低 31%、肥胖機率降低 35%、2型糖尿病風險降低 30%。

雖然這可能與遺傳、荷爾蒙與睡眠周期有關，但數據顯示，在晨間進行至少 15 分鐘的心率升高活動，對預防代謝性疾病具有獨特價值。

總之，運動不是做越多越好，「做對」更重要，並記住3個重點，加點強度、變換不同運動、清晨運動最好，但3項原則若無法完全達到也不用執著，關鍵是「持續」，才能達到健康效益。

心血管疾病

上一則

臉紅不是害羞…8成患者生活受影響 醫籲「干」字型泛紅快做這件事

下一則

鼻咽癌放療後遺症 中醫調理助減緩

延伸閱讀

每天多睡5分鐘就有差 改變3個「微習慣」壽命更長

每天多睡5分鐘就有差 改變3個「微習慣」壽命更長
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

每天多睡11分鐘、增中高強度運動… 助降低心血管風險

每天多睡11分鐘、增中高強度運動… 助降低心血管風險
肌力決定健康長壽 2項簡單測試可預測年長女性壽命

肌力決定健康長壽 2項簡單測試可預測年長女性壽命

熱門新聞

牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
牛肉麵征服饕客味蕾，卻隱含高鈉，腎臟科醫師建議「少喝湯」、「選清燉」以減輕負擔。圖／123RF

腎臟科醫師點名「高鈉地雷」這2種麵吃一碗就爆表

2026-04-13 13:46
雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻說，類黃酮食物可以降低主觀認知衰退，如黃酮類食物的柑橘、彩椒、芹菜，可以降低38%風險，呼籲多攝取彩虹蔬果，效益相當於大腦可以年輕3至4歲。（記者沈能元／攝影）

45%失智可以被預防 護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

2026-04-15 04:49
水，真的要喝夠，但喝太多也沒有好處。（AI生成）

護腎該怎麼做？ 醫列7點不可不知：它比任何保健品有效

2026-04-10 04:42
平時應攝取足量鈣質，搭配運動、適當日曬，幫助鈣質的吸收。（123RF）

天天喝牛奶還是骨鬆？醫籲「這時間」才是最佳補鈣時機

2026-04-16 04:47
醫師分享，富含膽鹼的第一名食物為蛋黃，一顆完整的蛋黃約含125mg膽鹼。（123RF）

健腦多補充膽鹼 這3種食物助腦部發育、提升記憶力

2026-04-14 05:14

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成

「藤校學霸花光父母300萬」 海歸女自曝：30歲一事無成
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕