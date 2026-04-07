戒糖養生 皮膚變亮還瘦了

醫師提醒，糖類食品攝取過多，容易使身體「焦糖化」，讓皮膚失去彈性、變得鬆弛（圖／123RF）

近期社群平台出現許多戒糖成功的分享，有網友實測一個月的戒糖之旅，不僅毛孔變細緻、膚色變亮，連體重都掉了將近四公斤。台灣國民健康署2018年發布的國民飲食指標建議，每日添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，以一般成人每日攝取2000大卡計算，糖攝取應低於50公克；世界衛生組織也建議，若能將糖攝取量降至總熱量的5%以下，也就是每天不超過25公克，對健康會更有幫助。

少吃點糖 留住更多青春

想像一下烤肉時，肉片塗上糖醃料後放在高溫烤架上，很快就會焦黑變硬，這就是糖化反應。台灣國泰醫院皮膚科羅陽醫師指出，同樣的情況也會發生在我們身體裡，當攝取過多糖分時，多餘的糖會與身體的蛋白質結合，形成一種叫做「糖化終端產物」的物質，簡稱「AGEs」。

這些物質會在體內累積且很難排出，就像皮膚被「烤焦」一樣。皮膚主要由膠原蛋白和彈力蛋白組成，一旦糖化就會失去彈性、變得鬆弛，出現皺紋、暗沉和斑點。羅陽說明，愛吃甜食的人比較容易長痘痘、毛孔粗大，甚至皮膚更為暗沉。因此，戒糖有點就像是「自己幫自己做醫美」，許多人戒糖後皮膚恢復到年輕時的狀態，有些人連暗沉的部份都淡化了。

全糖改成無糖 慢慢習慣

台灣國泰醫院內分泌新陳代謝科黃莉棋主任表示，戒糖聽起來很困難，但其實不用完全不吃甜食，而是減少「添加糖」的攝取就好。最簡單的第一步就是少喝含糖飲料，如果每天都要一杯手搖飲，可以先從全糖改成半糖、微糖，最後慢慢習慣無糖。

若是喝白開水覺得無聊的話，可以試試無糖茶、氣泡水，或自己泡花草茶加一些水果片增添風味。烹調方式也很重要，高溫油炸、燒烤會產生更多讓皮膚老化的物質，改用清蒸、水煮會更健康。

黃莉棋提醒，用餐時記得先吃蔬菜再吃肉和飯，蔬菜裡的纖維可以延緩血糖 上升，減少糖化反應。許多人戒糖後發現不只皮膚變好，連睡眠品質都改善，整個人精神變好，這才發現原來糖吃太多會讓身體發炎、情緒起伏變大。減糖不只是為了變瘦，更是為了讓身體從內到外都更年輕健康。