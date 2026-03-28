吃7類食物 營養更勝維他命

醫師提醒，補充維他命的最佳時機通常是在午餐或晚餐時進行，但若補充過多會有風險；示意圖。（圖／123RF）

不少人都有吃綜合維他命的習慣，但營養學觀點普遍認為，天然食物仍是最好的營養來源。與膠囊相比，水果、蔬菜、全穀類與魚類等「全食物」，除了提供維生素與礦物質，還含有膳食纖維與植物化學物質，能幫助身體更有效吸收並發揮作用。根據《verywell health》撰文建議，若能多吃以下七類天然食物，就足以拋棄綜合維他命。

1.深綠色葉菜

豐富的天然葉酸與維生素 A、C、K，其天然形式比合成藥丸更易被利用，並結合鈣、鐵促進骨骼健康。

2.繽紛蔬菜

例如胡蘿蔔、甜椒、花椰菜，內含類胡蘿蔔素、多酚與類黃酮。這些「輔因子」是啟動基因表現與調節發炎的關鍵。

3.新鮮水果

除了維生素 C，更提供纖維與水分，研究證實能有效降低心血管疾病 與全因死亡率。

4.全穀類與豆類

維生素 B 群與鋅、鎂的優質來源，澱粉消化緩慢，能穩定血糖提供長效能量。

5.堅果與種子

填補鈣、鋅、維生素 E 與健康的 Omega-3 缺口。

6.油魚

像是鮭魚、鯖魚，比植物更有效地提供維生素 D、B12、碘與硒，對維持認知功能至關重要。

7.蛋與乳製品

雞蛋含有大腦必備的「膽鹼」（綜合維他命常缺乏此成分），乳製品則提供關鍵的鈣與維生素 K。

而如果無法正常攝取足夠天然食物的族群，例如年長者、素食者、某些特定疾病等，若需要吃維他命補充營養，也要特別注意服用的時機。

例如許多人習慣早上空腹吞下所有補充品，但某些維生素與礦物質在這種情況下吸收效果反而較差，甚至可能刺激胃部。藥學博士 Sara Hoffman指出，例如鐵劑若與咖啡、茶或鈣質一起攝取，吸收率會下降；鋅空腹服用容易引起噁心；鈣補充劑通常與餐點一起吃吸收較好；脂溶性維生素A、D、E、K則需要與含脂肪食物一起攝取。

整體而言，午餐或晚餐時服用營養補充品通常更合適，而鐵劑則建議與咖啡、茶或鈣質間隔至少一到兩個小時。

還有人會同時服用多種維他命補充品，但專家提醒，過量補充反而可能帶來風險。曾有案例是一名70歲長者每天同時吃三種維他命，導致體內維生素B12濃度過高；當停止補充時，身體一時難以適應，反而出現貧血與情緒低落等類似缺乏症狀。營養師建議，如果需要補充保健品，一天最多服用一種綜合維他命即可，並以均衡飲食為基礎。

補充品確實在某些情況下有幫助，但對多數人而言，真正維持健康的關鍵仍是日常飲食。透過多樣化攝取蔬菜、水果、全穀類、魚類與蛋白質來源，不僅能得到維生素與礦物質，也能攝取纖維與植物化學物質，這些都是保健食品難以完全取代的。