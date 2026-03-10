我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多小籠包50個9美元 華人回購稱「勝鼎泰豐」

諾姆廣告風波傳緋聞男友從中獲利 川普：他賺了一筆

醫指青壯猝死前有這些症狀 4類人高風險族群

記者楊德宜／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大研生醫董事長張家銘睡夢中猝逝，享年47歲。(本報資料照片)
大研生醫董事長張家銘睡夢中猝逝，享年47歲。(本報資料照片)

台灣企業大研生醫董事長張家銘睡夢中過世，享年47歲，引起討論，不少人驚訝青壯年也可能發生睡夢中猝死憾事。發生猝死前會有什麼症狀？台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，研究發現，猝死的前一陣子，常常出現胸悶水腫心悸頭暈，甚至昏厥、癲癇等等的症狀。

至於睡夢中猝死，蘇一峰說，多為心因性猝死，約7至8成主因為急性心肌梗塞或致命性心律不整（如心室顫動），導致血流中斷、心跳驟停。其他主因包括阻塞型睡眠呼吸中止症導致的嚴重低血氧，腦血管疾病（如動脈瘤破裂），以及清晨交感神經活躍、低溫環境誘發血管收縮。

睡夢猝死的主要原因與因素，他說，心血管疾病（最主要原因，約70至80%），急性心肌梗塞：心血管阻塞導致心肌缺氧。致死性心律不整：心室顫動、心跳突停。心臟跳動過慢或停跳。心肌病變／心肌肥厚。睡眠呼吸中止症（OSA）：嚴重打呼、呼吸暫停導致夜間缺氧（SpO₂<90%），嚴重負荷心臟。腦血管病變：出血性腦中風（腦溢血）。

環境與生活誘因，蘇一峰表示，冬天低溫：血管收縮導致血壓瞬間飆高。凌晨3至6時：交感神經最活躍，易誘發心血管事件。不良習慣：酗酒（加重呼吸中止）、熬夜導致自律神經失衡。而高風險族群為40至70歲男性、高血壓控制不佳、長期打呼、有心臟病家族史者。

世報陪您半世紀

心血管疾病

上一則

🎙️流感活躍 寒氣未退 慢性肺病患者如何躲過這一關

延伸閱讀

心臟動脈阻塞還嚴重鈣化 新式「血管震波碎石術」救74歲婦

心臟動脈阻塞還嚴重鈣化 新式「血管震波碎石術」救74歲婦
大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因
每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡

每7人就有1人骨鬆 女性增3.37倍死亡風險 醫籲三招保骨齡
經典賽台灣首贏南韓創下紀錄 全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

經典賽台灣首贏南韓創下紀錄 全民陷入瘋狂 醫：小心「狂歡症候群」

熱門新聞

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️「我不想活了」華裔青少年心理治療早介入 別等自殘、退學才求助

2026-03-03 09:30
大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。（本報資料照片）

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-03-09 18:40
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

2026-03-05 05:13
半數以上青光眼患者不知道自己已罹病，導致延誤治療。示意圖。（取自123RF）

用眼過度 年輕青光眼患者大幅攀升…出現這症狀快就醫

2026-03-09 16:08

超人氣

更多 >
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中
「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來

「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判