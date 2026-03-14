單吃有點可惜 雞蛋搭配10種食材 營養吸收最大化

營養師提醒，雞蛋搭配特定食材能提升營養吸收率，形成營養相乘效果；示意圖。（圖／123RF）

雞蛋 是營養全面的「超級食物」，富含蛋白質、優質脂肪、維生素B群、膽鹼與硒等營養素。如果搭配其他食材一起食用，更能讓營養價值再升級。

烹調與健康管理營養師Jessica Ivey表示，透過食材組合，比起只關注單一營養素，更能幫助身體有效吸收廣泛且真正所需的營養。以下介紹幾種食材，與雞蛋一起食用，可產生提升吸收率的營養加乘效果，發揮最大健康效益。

菠菜

菠菜等綠葉蔬菜富含維生素A與維生素K。這類屬於脂溶性維生素，與脂肪一同攝取能提高吸收率。1顆雞蛋約含5g脂肪，正是菠菜的理想搭檔。

營養師Maddie Pasquariello建議，可用橄欖油製作炒蛋，加入菲達起司或帕瑪森起司增加脂肪，再拌入菠菜，並用細香蔥、紅蔥頭與甜椒增添色彩與口感。

羅馬生菜（蘿蔓）

除了加熱蔬菜，像蘿蔓這類爽脆生菜也很適合搭配。可在沙拉上放水波蛋，或加入事先準備好的水煮蛋切片。

若再淋上含維生素E的紅花油或葵花油沙拉醬更加分。研究指出，在生菜中加入雞蛋，有助提升維生素E以及綠黃色蔬菜中的葉黃素與玉米黃素等類胡蘿蔔素吸收率。

烤紅蘿蔔

將紅蘿蔔與油一起烘烤，再放上煎蛋或水波蛋，是推薦吃法。雞蛋中的脂肪能幫助吸收紅蘿蔔富含、可在體內轉換為維生素A的β胡蘿蔔素。烘烤後的天然甜味也與雞蛋風味相得益彰。若沒有紅蘿蔔，也可改用其他根莖類或冷凍蔬菜烘烤。

起司、優格

雞蛋與起司是經典搭配，營養上也合理。切達或帕瑪森等多數起司含有現代人常缺乏的維生素D。雞蛋本身也含少量維生素D，加上其脂肪有助吸收。

意想不到的選擇是優格。可在炒蛋液中加入少量原味希臘優格，不僅口感更濃郁滑順，也能補充雞蛋所沒有的鈣與維生素D。

覆盆子

雞蛋雖營養豐富，但不含有助維持飽足感與腸道健康的膳食纖維。可搭配高纖水果。1杯覆盆子約含8g膳食纖維，或搭配帶皮中型蘋果約5g，都有助補足每日建議量。

香蕉

搭配香蕉可增加約2～5g膳食纖維。也可將1根熟香蕉壓泥，與2顆雞蛋與少許肉桂混合煎成鬆餅，簡單即可攝取蛋白質與纖維。

無鹽堅果

葵花籽富含脂溶性維生素E與膳食纖維，可灑在炒蛋或沙拉上增添香脆口感。杏仁片也有類似效果。

煎蛋捲與全麥麵包。(圖/123RF)

全麥麵包

雞蛋配吐司是傳統組合，但改成全麥麵包，營養價值大幅提升。1大片約含3g膳食纖維。建議將與綠葉蔬菜一同料理的雞蛋，放在全麥酸種麵包上享用。

燕麥

在早晨燕麥中加入1顆雞蛋，可同時攝取燕麥的膳食纖維（1包約4g）與雞蛋的蛋白質。只需將生雞蛋拌入燕麥後以微波加熱，即可快速完成更高營養價值的早餐。

糙米、藜麥

1杯糙米約含3g膳食纖維，1杯藜麥約5g，上方放煎蛋，再加莎莎醬與剩菜，就是營養滿分的能量碗。