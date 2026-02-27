飲食微調 降低中風、失智症風險

我的頻道

營養師提醒，在家烹飪可嘗試不同的食譜與食材，減少不健康的成分，可降低中風和失智症風險；示意圖。（圖／123RF）
營養師提醒，在家烹飪可嘗試不同的食譜與食材，減少不健康的成分，可降低中風和失智症風險；示意圖。（圖／123RF）

日常飲食對於維持大腦健康有顯著影響，現代人多半都有不良習慣或誤區，但要改變長久以來的習性實屬不易。一名神經科醫師分享為了維持大腦健康，做一些「簡單的飲食調整」，每天或每周做一點，其實就能帶來明顯改變。

神經科醫師Baibing Chen在TikTok影片解釋，採取這些改變不僅有助於促進腦部健康，還能降低中風失智症等疾病的風險。他身為醫師，經常建議病人透過三個容易實行的飲食調整來降低中風和失智症的風險。

Chen醫師從中發現，如果建議不符合一個人的生活型態，或改變幅度太大，他們往往無法持續，最後什麼也不會改變。所以先從一些小步驟做起，長期下來卻能帶來很大的不同。

1.先吃一把堅果

Chen醫師建議，在任何點心或正餐前，先吃一小把堅果，可以是5到10顆杏仁或核桃。

堅果含有優質脂肪、蛋白質和抗氧化物，有助於減少發炎反應，並保護大腦、降低認知功能退化的風險。此外，堅果也能增加飽足感、減少對零食的渴望，還能預防含糖或高碳水食物引起的胰島素劇烈波動，這對代謝健康與腦部健康都很重要。

2.減少含糖飲料

第二個建議，Chen醫師鼓勵大家嘗試每天把一杯含糖飲料，或其中一部分，改成喝水或綠茶。他指出，飲料通常含有大量糖分，即使只是稍微減少，也能對未來健康帶來幫助。

他指出，像汽水或能量飲料這類飲品，充滿了糖分，大家都知道這對身體不好。理想狀況下當然是完全不喝，但就算只是從日常生活中減少一點，長期下來也會帶來很大的差異。

3.外食少一點

最後一個建議是每周在家多煮一餐。他強調：「在家做菜不一定要很無聊。」並鼓勵大家嘗試不同的食譜與食材。研究顯示，相較於餐廳或外帶食物，在家料理的餐點通常熱量、糖分和不健康脂肪都比較低。

Chen醫師總結：「重點是，你不需要做出劇烈改變，也不必花錢購買昂貴的飲食計畫。」只要保持一致，並做出能融入日常生活的小而可持續的調整，方向就是對的。

中風 失智症 食譜

上一則

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

羅蘭學區教委主席頒獎現場中風 靠樂觀和意志力復健成功

終身學習、運動冥想 可修復腦神經

香腸配這藥品恐產生致命「乳酪效應」 血壓暴衝引中風、心肌梗塞

「超級名模生死鬥」傳奇評審Miss J 曝中風不能走了

