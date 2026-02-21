我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美優勢瓦解 盟友輪番訪華尋出路

靠策略換賽道 4星座年後轉職成功率最高

研究揭免疫系統男女大不同 女性慢性疼痛更久

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
學者指出，慢性疼痛在只有輕微刺激甚至毫無刺激的情況下仍會持續，且高達60%至70%的患者為女性。女性示意圖。(路透)
學者指出，慢性疼痛在只有輕微刺激甚至毫無刺激的情況下仍會持續，且高達60%至70%的患者為女性。女性示意圖。(路透)

所有曾因病痛求醫，卻只換來一句「那是妳心理作用」而感到挫折的女性，最新公布的新研究為她們平反。

法新社報導，發表於期刊「科學免疫學」（Science Immunology）的研究指出，女性感受到的慢性疼痛確實比男性更劇烈，而這種現象可從免疫系統的生物學差異加以解釋。

研究主要作者洛梅特（Geoffroy Laumet）告訴法新社：「在臨床實務中，女性的疼痛長期被忽視，因為人們總認為那更多是心理因素，或是因為女性較為軟弱或情緒化。」

「但這項研究證明，這種差異是真實存在的…它並非社會建構的產物，而是有實實在在的生物學機制支撐。」

當神經元對刺激產生反應時，疼痛便隨之而來：例如踢到腳趾，或是走路絆倒、磕破了膝蓋。

但洛梅特指出，慢性疼痛在只有輕微刺激甚至毫無刺激的情況下仍會持續，且高達60%至70%的患者為女性。

任職於密西根州立大學（Michigan State University）的科學家洛梅特表示，他的團隊致力於探索受荷爾蒙調節的免疫細胞（即單核球），究竟如何影響疼痛的緩解過程。

研究人員發現，這些單核球在與負責感知疼痛的神經元溝通中扮演關鍵角色，並會透過產生抗發炎因子介白素-10（IL-10），進而抑制這些疼痛感知神經元。

他們的研究最初並非旨在探索性別差異，但數據結果顯而易見：雌鼠的疼痛緩解所需時間較長，而且產生介白素-10的單核球在雌鼠體內活性較低。

根據這項研究，這些單核球在雄鼠體內活性較高，這與雄性體內較高濃度的睪固酮等性荷爾蒙密切相關。

洛梅特希望這項新研究能為改善疼痛治療開啟新大門。他表示，長遠來看，研究可以深入探討如何刺激單核球並提升介白素-10的產量，藉此「增強人體緩解疼痛的能力」。

而就短期而言，他認為外用睪固酮具有成為可行方案的潛力，能有效緩解局部疼痛折磨。

世報陪您半世紀

密西根州

上一則

老病磨人 母決斷食善終 「天邊孝子」搶救

延伸閱讀

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭
恐怖…6歲女童隨家長回老家打掃 腦子被1種菌啃出20個洞

恐怖…6歲女童隨家長回老家打掃 腦子被1種菌啃出20個洞
台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工

台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工
寒冬來碗雞湯麵暖胃又暖心 但可以每天吃嗎？

寒冬來碗雞湯麵暖胃又暖心 但可以每天吃嗎？

熱門新聞

網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
醫師提醒，由於代謝下降，容易發胖的40至50歲世代適合「蔬菜優先」，60歲起要注意營養不足，蛋白質需要有足夠的攝取量；示意圖。（圖／123RF）

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」