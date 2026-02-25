黑巧克力1關鍵成分可延緩老化？ 英研究證實

專家提醒，「可可鹼」可能延緩老化，保持年輕，適量食用有益健康；示意圖。（圖／123RF）

含糖食物會引起身體慢性發炎，誘發多種慢性病、加速人衰老。但有些甜食裡面卻有減緩老化的成份，如果非得要吃甜點且適量食用，選擇「黑巧克力」或許比起其他甜食更有益健康。

一項最新研究指出，巧克力中含有的一種化合物，可能幫助人們「更長久地保持年輕」。英國倫敦國王學院的科學家發現，可可中天然存在的植物性化合物「可可鹼」（theobromine），可能具有抗老化的潛力。

這項研究發表於「Ageing」期刊，分析受試者血液中的可可鹼濃度，並與血液中的生物老化指標進行比較。這些指標主要依據DNA 上稱為「甲基化」的微小化學標記變化而來，這些標記會隨著一生不斷改變。研究分析了兩個歐洲族群上千位受試者的資料，結果顯示，血液中可可鹼濃度較高的人，生物年齡往往比實際年齡更年輕。

選擇「黑巧克力」或許比起其他甜食更有益健康；示意圖。（圖／123RF）

不鼓勵大量食用

該研究的資深作者、倫敦國王學院表觀基因體學教授Jordana Bell表示，經研究發現，黑巧克力中的一項關鍵成分，與延緩老化之間存在關聯。不過她也提醒，這並不代表應該大量食用巧克力：「我們並不是在鼓勵大家多吃黑巧克力，而是希望藉此了解，日常飲食中的食物，如何為更健康、更長壽的人生提供線索。」

研究團隊也檢視了可可與咖啡 中其他化合物是否有類似關聯，但結果顯示，這種效果似乎僅出現在可可鹼身上。科學家採用兩種方法來評估受試者的生物年齡，其中一種是分析DNA的化學修飾，判斷老化速度；另一種則是測量端粒長度。端粒是位於染色體末端的保護結構，端粒縮短與老化及多種老年相關疾病有關。

飲食中的植物性化合物，可能透過改變基因的啟動或關閉方式，影響身體的老化進程。其中一部分化合物被稱為生物鹼，能與調控基因活性的細胞機制互動，進而影響健康與壽命。

可可鹼是一種生物鹼，最廣為人知的是對狗具有毒性，但在人類身上，則與降低心臟病 風險等健康益處有所關聯，只是過去相關研究並不多。

續探討關聯機制

倫敦國王學院首席研究員、臨床遺傳醫師Ramy Saad表示：「這是一項令人振奮的發現，接下來的重要問題是，這種關聯背後的機制是什麼？以及我們該如何更深入探索飲食代謝物與表觀基因體之間的互動？這樣的研究方向，可能為老化研究，甚至常見與罕見疾病，帶來重要突破。」

目前正規畫後續研究，以更全面檢驗這些發現。其中一個尚待解答的問題是，這種效果是否僅來自可可鹼本身，或是可可鹼與黑巧克力中其他已知對健康有益的成分，例如多酚，產生協同作用。

倫敦國王學院博士後研究員Ricardo Costeira也指出：「這項研究揭示了可可中天然化合物支持健康的另一種分子機制。雖然仍需要更多研究，但這些結果突顯了在人口層級進行老化與遺傳分析的價值。」

不過，研究人員也強調，即使結果令人鼓舞，單純增加黑巧克力的攝取量並不一定有益，因為黑巧克力同時含有糖分、脂肪與其他成分，仍需更多研究，才能更全面理解兩者之間的關係。