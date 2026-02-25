我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

黑巧克力1關鍵成分可延緩老化？ 英研究證實

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，「可可鹼」可能延緩老化，保持年輕，適量食用有益健康；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，「可可鹼」可能延緩老化，保持年輕，適量食用有益健康；示意圖。（圖／123RF）

含糖食物會引起身體慢性發炎，誘發多種慢性病、加速人衰老。但有些甜食裡面卻有減緩老化的成份，如果非得要吃甜點且適量食用，選擇「黑巧克力」或許比起其他甜食更有益健康。

一項最新研究指出，巧克力中含有的一種化合物，可能幫助人們「更長久地保持年輕」。英國倫敦國王學院的科學家發現，可可中天然存在的植物性化合物「可可鹼」（theobromine），可能具有抗老化的潛力。

這項研究發表於「Ageing」期刊，分析受試者血液中的可可鹼濃度，並與血液中的生物老化指標進行比較。這些指標主要依據DNA上稱為「甲基化」的微小化學標記變化而來，這些標記會隨著一生不斷改變。研究分析了兩個歐洲族群上千位受試者的資料，結果顯示，血液中可可鹼濃度較高的人，生物年齡往往比實際年齡更年輕。

選擇「黑巧克力」或許比起其他甜食更有益健康；示意圖。（圖／123RF）
選擇「黑巧克力」或許比起其他甜食更有益健康；示意圖。（圖／123RF）

不鼓勵大量食用

該研究的資深作者、倫敦國王學院表觀基因體學教授Jordana Bell表示，經研究發現，黑巧克力中的一項關鍵成分，與延緩老化之間存在關聯。不過她也提醒，這並不代表應該大量食用巧克力：「我們並不是在鼓勵大家多吃黑巧克力，而是希望藉此了解，日常飲食中的食物，如何為更健康、更長壽的人生提供線索。」

研究團隊也檢視了可可與咖啡中其他化合物是否有類似關聯，但結果顯示，這種效果似乎僅出現在可可鹼身上。科學家採用兩種方法來評估受試者的生物年齡，其中一種是分析DNA的化學修飾，判斷老化速度；另一種則是測量端粒長度。端粒是位於染色體末端的保護結構，端粒縮短與老化及多種老年相關疾病有關。

飲食中的植物性化合物，可能透過改變基因的啟動或關閉方式，影響身體的老化進程。其中一部分化合物被稱為生物鹼，能與調控基因活性的細胞機制互動，進而影響健康與壽命。

可可鹼是一種生物鹼，最廣為人知的是對狗具有毒性，但在人類身上，則與降低心臟病風險等健康益處有所關聯，只是過去相關研究並不多。

續探討關聯機制

倫敦國王學院首席研究員、臨床遺傳醫師Ramy Saad表示：「這是一項令人振奮的發現，接下來的重要問題是，這種關聯背後的機制是什麼？以及我們該如何更深入探索飲食代謝物與表觀基因體之間的互動？這樣的研究方向，可能為老化研究，甚至常見與罕見疾病，帶來重要突破。」

目前正規畫後續研究，以更全面檢驗這些發現。其中一個尚待解答的問題是，這種效果是否僅來自可可鹼本身，或是可可鹼與黑巧克力中其他已知對健康有益的成分，例如多酚，產生協同作用。

倫敦國王學院博士後研究員Ricardo Costeira也指出：「這項研究揭示了可可中天然化合物支持健康的另一種分子機制。雖然仍需要更多研究，但這些結果突顯了在人口層級進行老化與遺傳分析的價值。」

不過，研究人員也強調，即使結果令人鼓舞，單純增加黑巧克力的攝取量並不一定有益，因為黑巧克力同時含有糖分、脂肪與其他成分，仍需更多研究，才能更全面理解兩者之間的關係。

世報陪您半世紀

DNA 心臟病 咖啡

上一則

🎙️春節吃得好也要吃得巧 醫師談冬季進補關鍵

延伸閱讀

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟
尋NBC主播失蹤母 手套DNA匹配無結果

尋NBC主播失蹤母 手套DNA匹配無結果
兒少「妝」成熟／近五成小學生化妝 卻缺乏產品辨識能力

兒少「妝」成熟／近五成小學生化妝 卻缺乏產品辨識能力
爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫

爾灣超市地上現「毒鈔」 2員工撿起後不適送醫

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶