老化由局部到全身 照顧好「這3處器官」有助延緩退化

翁唯真
醫師提醒，規律的有氧運動與阻抗訓練，能促進肌肉分泌抗老分子，修正老化的引擎端；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，規律的有氧運動與阻抗訓練，能促進肌肉分泌抗老分子，修正老化的引擎端；示意圖。（圖／123RF）

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。專家提醒大腦、骨骼肌及腸道有一處失衡，老化就會被放大，一定要先照顧好這三處，可以幫助延緩老化。

★下視丘 控制中樞樞紐

張家銘表示，在臨床上，許多民眾最早出現的老化訊號並非疾病本身，而是腦霧、睡眠品質下降、情緒起伏變大等問題。研究顯示，這往往與大腦下視丘的調控功能失衡有關，下視丘不僅負責荷爾蒙與生理節律的調節，也是全身老化的重要控制中樞。當該區域出現慢性發炎或神經免疫失調，睡眠、體溫、代謝與免疫節奏便會接連受到影響，使老化訊號逐步擴散至全身。

張家銘說，骨骼肌則被視為推動老化進程的重要引擎，肌肉不只是負責活動的組織，更是一個高度活躍的內分泌器官，能分泌多種訊號分子，如鳶尾素與成纖維生長因子21，直接影響大腦功能、代謝彈性與免疫平衡。當肌肉量與肌力下降，抗老訊號減少、發炎負擔增加，整體老化速度便會明顯加快，這也是肌少症患者往往老化特別迅速的重要原因。

新研究發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。(圖／AI生...
新研究發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。(圖／AI生成)

★腸發炎 影響免疫系統

腸道則是全身慢性發炎最常見卻容易被忽略的起點，張家銘指出，隨著年齡增長，腸道屏障功能下降，緊密連結鬆動，使細菌內毒素更容易進入血液循環，形成長期低度發炎狀態。這類發炎不一定立即造成不適，卻會持續影響血管、神經、免疫與代謝系統，逐步累積成各種老化與慢性疾病表現。

張家銘說，這樣的系統失衡並非不可逆，透過生活型態的調整，仍有機會逐步改善。實務上，穩定生理節律是關鍵基礎，包括固定睡眠時間、白天適度日照、夜間降低光源與活動強度，有助於重新校準內在時鐘，改善能量分配與修復效率。

★勤運動 分泌抗老分子

此外，讓骨骼肌重新參與全身訊號傳遞同樣重要，規律的有氧運動與阻抗訓練，即使強度不高，也能促進肌肉分泌抗老分子，提升代謝彈性與大腦清晰度，並改善免疫平衡，這不僅是在維持體力，更是在修正老化的引擎端。

張家銘建議，平時應攝取足夠膳食纖維、多樣化植物性食物，並減少高度加工飲食，有助於維持腸道菌相與屏障穩定，降低全身慢性發炎的底色，讓其他健康調整措施發揮更好的效果。

張家銘提醒，抗老化不需要一次做到完美，只要從大腦、肌肉與腸道這三個關鍵點開始調整，身體便有機會逐步回到較穩定的狀態。老化並非全身同時發生，而是從局部開始累積改變，只要選對起點，老化的方向仍有機會被重新改寫。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cel...
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。(本報資料照片)

