這項運動能對抗失智症 門檻低、簡單又免費

醫師提醒，每天走3000至5000步可減緩認知退化，有助於大腦健康；示意圖。（圖／123RF）

走路是一種簡單、免費，又對整體健康極有益的活動。每天的例行散步，還能保護你遠離阿茲海默症 （失智症 ）。最新研究發現，只要達到特定的每日步數，就能為大腦帶來明確的保護效果，而且門檻比多數人想像得還低。

Good Housekeeping報導，美國波士頓 麻省總醫院布萊根醫療體系的研究團隊指出，即使是中等程度的運動量，也能有效對抗認知功能退化，而且不需要本身就有腦部疾病風險才能受益。

★規律運動 促進大腦健康

研究第一作者、同時也是哈佛醫學院講師、麻省總醫院布萊根醫療體系神經內科記憶部門神經科醫師Wai-Ying Wendy Yau說：「即使是沒有阿茲海默症早期徵兆的人，把規律的身體活動融入日常生活，都是促進長期大腦健康的重要方式。」

研究團隊分析了296名年齡介於50歲到90歲之間的受試者資料，這些人皆參與了「哈佛老化大腦研究」。Yau醫師說：「需要特別強調的是，在測量每日步數時，所有參與者的認知功能都屬於正常狀態，因此研究結果與那些希望在症狀出現前就維護大腦健康的人高度相關。」

研究人員利用正子斷層掃描檢測受試者大腦中β類澱粉蛋白（在阿茲海默症患者中會形成斑塊）與tau蛋白纏結的基礎水平。身體活動量則透過配戴腰部計步器來監測。參與者每年接受一次認知測驗，整體追蹤時間介於2年至14年。

★改善大腦血流 降低發炎

Yau醫師與共同資深作者、同樣任職於麻省總醫院布萊根醫療體系神經內科記憶部門、哈佛醫學院副教授的Jasmeer Chhatwa帶領團隊發現，在運動量與延緩認知退化之間，存在兩個關鍵的「魔法數字」。

研究結果顯示，每天走3000步到5000步，可以減緩大腦中tau蛋白的累積。在健康的大腦中，tau蛋白負責調節微管，這是神經元正常運作的重要結構；但當tau蛋白過多時，會聚集成團塊與纏結，損害神經細胞，進而引發阿茲海默症症狀。

每天3000步到5000步所帶來的tau蛋白減少，讓研究參與者的認知退化延後了約三年。而當每日活動量提升到5000步到7000步時，保護效果更可延長到七年。

為什麼走路能延緩認知退化？Yau醫師解釋說：「我們尚未完全理解為何身體活動會與tau蛋白累積變慢有關，但其中一個可能性是，運動能改善大腦血流，而這種血流不足正是阿茲海默症早期就會出現的問題。」

此外，身體活動也可能有助於降低發炎反應，而發炎正是阿茲海默症進展中的關鍵機制之一。運動還能促進神經保護因子的釋放，例如腦源性神經滋養因子（BDNF），以及肌肉分泌的荷爾蒙如irisin。動物研究顯示，這些物質有助於減少異常的tau蛋白變化。釐清並理解這些生物途徑，將有助於未來預防與治療策略的發展。

這項研究顯示，只要現在開始增加身體活動，就可能為未來的大腦健康帶來正向改變。Yau醫師總結，對幾乎所有有能力活動的人來說，提升身體活動量都是合理且積極的選擇。