「懶得動」不是缺乏意志力…想提升運動量 先改善睡眠品質

研究發現，影響人們能否兼顧運動與作息的關鍵，其實是睡眠品質；示意圖。（圖／123RF）

在忙碌的生活中，同時達成睡眠、運動與飲食等多項健康目標相當艱難。當你找不到運動的動力時，不需要自責缺乏意志力或沒時間，關鍵轉機可能在「臥室」。澳洲 一項研究發現，真正影響人們能否兼顧運動與作息的關鍵，其實不是活動量，而是睡眠品質。

想要同時達成所有健康目標，往往讓人感到力不從心，尤其運動本身就相當耗時。每天走1萬步大約需要100分鐘；每周還必須進行150分鐘的中等強度運動；此外，還有每晚8小時的睡眠、準備營養均衡餐點所需的時間等等。

澳洲弗林德斯大學（Flinders University）發表於「Nature」期刊的研究想釐清一個問題：人們真的有可能同時達到建議的睡眠與活動量嗎？這項研究分析了超過7萬名受試者的數據，這些數據來自床墊下的睡眠感測器與手腕配戴式追蹤器。結果顯示，在睡眠與運動之間，確實存在更為關鍵的影響因素。

研究指出，只有12.9％的人同時達到每天約7至9小時的睡眠，以及每日超過8000步的活動目標。

若以健康為優先考量，有一項行為顯然更值得優先投入，那就是良好的睡眠。研究人員發現，每晚睡滿7小時的人，隔天的步數最高。睡眠效率（實際入睡時間占躺在床上時間的比例）愈高，隔天的活動量也越大，平均每天可多走約282步。