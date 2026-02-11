認知退化不再只是年齡問題 每天做「7件事」健腦延緩退化

研究顯示，規律的身體活動與較佳的認知表現之間存在正向關聯。（圖／AI生成）

大腦是人體最複雜的器官之一，而其功能狀態，與人們日常生活中的選擇密切相關。

研究顯示，雖然目前仍無法完全預防阿茲海默症或其他失智症 ，但多項可調整的生活型態因素，與較佳的認知功能表現及較低的退化風險存在關聯。

1.規律活動 維持大腦功能

研究顯示，規律的身體活動與較佳的認知表現之間存在正向關聯。中等強度的有氧運動，如快走、游泳、騎自行車或跳舞，除了有助於心血管健康，也與腦部血流、代謝調節及神經傳導活動相關。

研究指出，運動可能影響多種與神經細胞存活與可塑性相關的化學訊號物質。專家普遍建議，成年人每周累積約 150 分鐘的中等強度活動，並以能長期維持為主要考量。

2.適度挑戰 給出不同刺激

「使用與否」的概念同樣適用於認知功能。觀察性研究發現，持續參與具挑戰性的認知活動，與較佳的認知表現相關。

專家指出，關鍵不在於單一活動的頻率，而在於多樣性與適度難度。閱讀、學習新技能、音樂訓練、語言學習或不同形式的思考活動，都能為大腦提供不同刺激。

3.麥得飲食 少吃加工食品

飲食研究顯示，整體飲食結構與腦部健康的關聯性，往往高於單一營養素。以地中海飲食或麥得飲食（MIND Diet）為代表的飲食型態，強調蔬果、全穀類、魚類、堅果與健康脂肪，並限制高度加工食品與飽和脂肪。

研究指出，這類飲食模式與較低的認知退化風險存在關聯，而長期攝取大量反式脂肪與高度加工食品，則可能與氧化壓力與腦部健康風險增加相關。

4.社交互動 整合神經網絡

社交活動被視為影響腦部健康的重要非藥物因素之一。研究發現，與他人互動時，大腦需要同時處理語言、情緒與非語言訊號，這類整合活動與注意力與記憶相關的神經網絡有關。

相對地，長期社交孤立在族群研究中，與認知功能下降的比例較高。因此，維持基本的社交互動，例如與朋友交流、參與社群活動或志願服務，被視為支持腦部健康的策略之一。

5.改善睡眠 延緩認知退化

睡眠不足與睡眠障礙，在多項研究中被視為與認知問題相關的風險因子。研究顯示，長期睡眠時間偏短或睡眠品質不佳的人，在族群層級上出現認知退化的比例較高。

專家指出，目前證據多來自觀察性研究，尚無法完全釐清睡眠問題是原因或早期表現之一。然而，維持規律作息、改善睡眠環境與睡眠品質，仍被認為有助於整體神經系統健康。

6.管理慢性病 應定期健檢

高血壓、高血脂 、糖尿病 、肥胖、憂鬱與聽力受損等狀況，皆被列為與認知退化相關的可修正因子。這些狀況若長期未控制，可能影響腦部血管與神經功能。

專家強調，腦部健康無法與身體健康分割看待，定期健康檢查、與醫師合作進行長期管理，是支持認知健康的重要基礎。

7.避開菸酒 有助認知功能

長期大量飲酒與吸菸，已被證實與腦血管疾病及認知功能下降風險上升相關。減少或避免這類暴露，對腦部與心血管健康皆有助益。

此外，近年研究也指出，長期暴露於高空氣污染環境，與失智風險之間存在關聯。在空氣品質不佳時，減少戶外活動或採取防護措施，被視為合理的預防策略。

整體來說，腦部健康受到遺傳、疾病、環境與生活型態等多重因素影響，沒有任何單一行為可以保證避免失智症的發生。上述建議皆屬於族群層級的風險管理策略，而非個人診斷或預測工具。

不過，透過長期累積健康行為，可能有助於延緩認知功能下降，並支持整體生活品質與功能維持。