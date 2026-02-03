鷹嘴豆、毛豆 補充蛋白質該選誰？

鷹嘴豆屬「澱粉豆」，營養豐富但蛋白質含量不如黃豆、毛豆。(圖／123RF)

鷹嘴豆 是澱粉豆，蛋白質含量不算特別高但富含纖維，適合作為健康碳水來源；毛豆是完整蛋白質豆，蛋白質含量高，適合增肌補充。兩者各有優缺點，選擇依需求而定。

豆類是時下許多人攝取優質蛋白質的首選，但市面上豆類種類繁多，許多人常因分不清其營養屬性而「吃錯」。例如，近年來健身界飲食新寵的「鷹嘴豆」與居酒屋必備的「毛豆」，兩者口感與營養成分大不相同。究竟誰才是補充蛋白質的優選？

在歐美被稱為超級食物、在台灣有雪蓮子之稱的鷹嘴豆，被許多人當作主要的植物性蛋白來源之一。台灣國健署資料指出，鷹嘴豆與黃豆皆含有多種人體必需胺基酸、維生素以及礦物質等，但鷹嘴豆的碳水化合物、蛋白質及脂質的比例約為61%、19%及6%，黃豆則約為33%、36%及16%。由此可知鷹嘴豆具有一定的澱粉量，蛋白質含量也僅有黃豆的一半。若以鷹嘴豆作為主要的蛋白質來源，可能相對於黃豆會攝取到更多的澱粉。

將鷹嘴豆視為健康澱粉，可能較為恰當。常見的紅豆、綠豆、花豆、蠶豆、豌豆、鷹嘴豆等，也都因含有大量澱粉，在六大類食物中被歸類為「全穀雜糧類」，屬「澱粉豆」，主要功能是提供熱量。口感粉粉鬆鬆的豆類通常都屬於這一類。

而被營養師視為「健康零食」的毛豆，是尚未完全成熟的大豆，常被當作蔬菜食用，是完整的「蛋白質豆」。每100克毛豆的蛋白質含量甚至比雞蛋 更高，也含8種人體必需胺基酸，被營養界稱為「植物肉」，對於素食族、健身族、減脂族，毛豆都是理想蛋白質補充來源。

毛豆與穀類一起吃，可使二者蛋白質利用效率提高42%。此外，毛豆還有豐富的鉀、維他命B群、C、卵磷脂、大豆異黃酮、及膳食纖維，是素食者非常好的植物性蛋白質來源。

但毛豆吃多可能引起腹脹，若把毛豆仁拿來當零食吃的話，建議50公克為一日的分量，取代部分蛋白質來源的攝取。