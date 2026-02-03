我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

多喝水 助減緩心臟退化 還能降膽固醇

元氣網
專家提醒，充足喝水有助於降低膽固醇，但不能當成唯一的治療方式；示意圖。(圖／123RF)
膽固醇數值無論是在正常範圍內，還是已經危險性偏高，都是判斷是否容易罹患心臟疾病的重要指標。傳聞一個看似簡單的習慣「多喝水」，真的能幫助降低膽固醇嗎？專家在Prevention說明喝水是否能降低膽固醇，以及水分與良好補水狀態在心臟健康中扮演的更大角色。

從技術層面來說，喝水本身並不會降低膽固醇。美國科羅拉多州的「心臟健康預防與保健中心」預防心臟科醫師Tracy Paeschke指出，高膽固醇可能源自慢性肝病或腎臟病、糖尿病、甲狀腺功能低下、紅斑性狼瘡、睡眠呼吸中止症、肥胖、HIV/AIDS，或家族遺傳因素。許多藥物也可能提高膽固醇數值，包括治療青春痘、高血壓等藥物，而這些成因都不會直接因為喝水量多寡而改變。

營養師Sapna Peruvemba指出，補充水分可能有助於膽固醇管理，但它並不是治療方法。研究顯示，水分攝取不足可能提高心臟代謝風險，多項研究也發現，喝水可能在一定程度上降低血脂。根據《The Journal of Nutrition》的研究，這可能是因為較高的水分攝取有助於膽固醇與三酸甘油酯的代謝，雖然確切機制尚未完全明朗。不過她也強調，補水應被視為健康飲食、藥物治療與運動等既有療法的輔助策略，而不是單一治療高膽固醇的方法。

雖然喝水不會直接降低膽固醇數值，但它確實會影響整體心臟健康。癌症預防營養師Jamie Baham指出，脫水會讓心臟更難將血液有效輸送到全身。一項發表於《European Heart Journal》的研究也發現，隨著年齡增長，維持良好補水狀態可能有助於減緩心臟功能退化，並降低心臟衰竭的風險。

充足的水分也有助於你在日常生活中做出有利於降低膽固醇的健康選擇。Baham解釋，水分能協助身體排除廢物與膽汁，當攝取富含纖維、可降低膽固醇的食物時，水分對於正常排便與經由糞便排出膽固醇至關重要。若缺乏水分，排便時容易出現硬便與便祕

此外，喝越多水，通常就越不容易攝取含糖飲料。《The Journal of Nutrition》的研究指出，含糖飲料攝取量越高，三酸甘油酯與LDL壞膽固醇的數值也越高。Peruvemba說明，含糖飲料會引發胰島素上升，進而促使身體製造更多膽固醇。她也補充，充足喝水能避免把口渴誤認為飢餓，進而減少攝取高脂肪、高糖分或高度加工食品，這些食物同樣會導致膽固醇升高。

總結來說，Baham表示，充足喝水確實有助於降低膽固醇，但不能作為唯一的治療方式。水分本身無法直接降低膽固醇，不過喝得夠能讓你在飲食選擇上更容易做出對膽固醇有利的決定，同時也能全面支持心臟健康。(元氣網)

血脂 癌症 便祕

