果乾蜜餞繽紛鮮豔 添加物恐吞肚 別落高糖高鹽陷阱

蜜餞最容易有添加物，若色澤過於不自然鮮艷、亮白，可能使用過多人工色素或著色劑。（本報資料照片）

年節歡聚，零食不能免，但堆積如山的糖果、蜜餞繽紛鮮豔，看起來吸引人，卻潛藏添加物風險。

台灣桃園市衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，選購年節零食應盡量採買有完整包裝的食品，選擇標示完整產品，包括：品名、內容物、重量、食品添加物、製造或進口商名稱、聯絡方式、有效日期、營養標示等，查看包裝無破損膨包滲漏，開封後也要依指示盡速食用、妥善保存。

黃叔慧指出，為降低熱量或調整口感，零食常含有甜味劑等添加劑，著色劑用於增加色澤，防腐劑延長保存期限。選購食品時應避免顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味的產品。

年節零食中，堅果類是相對健康的選擇，桃園醫院營養師張芷銘表示，堅果類富含單元不飽和脂肪酸及豐富礦物質，適量攝取有助於心血管健康。但她也提醒，有些市售堅果為了增添風味及賣點，會額外裹上焦糖、鹽、奶油等調味，美味度提高，但無形中增加高油、高糖、高鈉、高飽和脂肪攝取，非但不健康，還會增加體重，建議選擇無添加或低調味的堅果。

黃叔慧說，堅果若受潮、保存的環境溫度高或包裝破損，易產生油脂氧化、微生物及真菌汙染。盡量買完整包裝的食品，若買散裝堅果應注意販售保存環境衛生，且不要買過量。

建議堅果買回家後，放置密封容器中冷藏或冷凍保存。若採買大包裝，建議小份量分裝，方便取出食用，減少反覆退冰及接觸空氣次數。開封後盡早食用完畢，並控制每日攝取量，才能安心享受堅果帶來的健康益處。

蜜餞最容易有添加物，黃叔慧指出，若色澤過於不自然鮮艷、亮白，可能使用過多人工色素或著色劑，建議消費者選擇色澤自然、沒有過度光澤的產品，以降低過量色素攝取的風險。

張芷銘說，蜜餞、果乾主要是透過高濃度的糖液浸漬或熬煮，利用高糖高滲透壓使水果脫水，讓細菌、黴菌等微生物無法生長，達到延長保存期限的效果，但也因此容易攝取過量糖。

張芷銘提醒，過年零食同時存在高糖（精緻糖）與高鹽的陷阱，不只慢性病患要留意，一般人也需適量攝取。一湯匙果乾、蜜餞相當於一份水果，民眾常因嘴饞一不小心就攝取過量，造成血糖 控制不易；對於腎臟病 友，過多的食品添加物容易攝取過多鉀、磷、鈉等離子，增加腎臟負荷。

建議改吃新鮮水果，或凍乾技術製作且無調味的果乾，凍乾在低溫真空乾燥下，可以減少營養素流失並保有原風味，且延長保存期限，也不必擔心攝入過多食品添加物。但在享用美味的同時，仍需控制攝取量，一天宜控制在兩碗水果之份量。