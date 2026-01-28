我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

果乾蜜餞繽紛鮮豔 添加物恐吞肚 別落高糖高鹽陷阱

記者鄭國樑
蜜餞最容易有添加物，若色澤過於不自然鮮艷、亮白，可能使用過多人工色素或著色劑。（本報資料照片）
蜜餞最容易有添加物，若色澤過於不自然鮮艷、亮白，可能使用過多人工色素或著色劑。（本報資料照片）

年節歡聚，零食不能免，但堆積如山的糖果、蜜餞繽紛鮮豔，看起來吸引人，卻潛藏添加物風險。

台灣桃園市衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，選購年節零食應盡量採買有完整包裝的食品，選擇標示完整產品，包括：品名、內容物、重量、食品添加物、製造或進口商名稱、聯絡方式、有效日期、營養標示等，查看包裝無破損膨包滲漏，開封後也要依指示盡速食用、妥善保存。

黃叔慧指出，為降低熱量或調整口感，零食常含有甜味劑等添加劑，著色劑用於增加色澤，防腐劑延長保存期限。選購食品時應避免顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味的產品。

年節零食中，堅果類是相對健康的選擇，桃園醫院營養師張芷銘表示，堅果類富含單元不飽和脂肪酸及豐富礦物質，適量攝取有助於心血管健康。但她也提醒，有些市售堅果為了增添風味及賣點，會額外裹上焦糖、鹽、奶油等調味，美味度提高，但無形中增加高油、高糖、高鈉、高飽和脂肪攝取，非但不健康，還會增加體重，建議選擇無添加或低調味的堅果。

黃叔慧說，堅果若受潮、保存的環境溫度高或包裝破損，易產生油脂氧化、微生物及真菌汙染。盡量買完整包裝的食品，若買散裝堅果應注意販售保存環境衛生，且不要買過量。

建議堅果買回家後，放置密封容器中冷藏或冷凍保存。若採買大包裝，建議小份量分裝，方便取出食用，減少反覆退冰及接觸空氣次數。開封後盡早食用完畢，並控制每日攝取量，才能安心享受堅果帶來的健康益處。

蜜餞最容易有添加物，黃叔慧指出，若色澤過於不自然鮮艷、亮白，可能使用過多人工色素或著色劑，建議消費者選擇色澤自然、沒有過度光澤的產品，以降低過量色素攝取的風險。

張芷銘說，蜜餞、果乾主要是透過高濃度的糖液浸漬或熬煮，利用高糖高滲透壓使水果脫水，讓細菌、黴菌等微生物無法生長，達到延長保存期限的效果，但也因此容易攝取過量糖。

張芷銘提醒，過年零食同時存在高糖（精緻糖）與高鹽的陷阱，不只慢性病患要留意，一般人也需適量攝取。一湯匙果乾、蜜餞相當於一份水果，民眾常因嘴饞一不小心就攝取過量，造成血糖控制不易；對於腎臟病友，過多的食品添加物容易攝取過多鉀、磷、鈉等離子，增加腎臟負荷。

建議改吃新鮮水果，或凍乾技術製作且無調味的果乾，凍乾在低溫真空乾燥下，可以減少營養素流失並保有原風味，且延長保存期限，也不必擔心攝入過多食品添加物。但在享用美味的同時，仍需控制攝取量，一天宜控制在兩碗水果之份量。

血糖 腎臟病

上一則

氣溫驟降小心「假的牙痛」 醫示警：恐是心肌梗塞、腦中風症狀

延伸閱讀

好市多台灣品牌櫻桃爺爺牛軋糖 成搶手年貨

好市多台灣品牌櫻桃爺爺牛軋糖 成搶手年貨
🎙️高糖、高油、高鹽…「好東西」恐傷身 這些病症最常見

🎙️高糖、高油、高鹽…「好東西」恐傷身 這些病症最常見
社群熱議 好市多「櫻桃爺爺」牛軋糖成搶手年貨

社群熱議 好市多「櫻桃爺爺」牛軋糖成搶手年貨
台灣零食成國際社交神器 留學生盤點最熱門5大名單

台灣零食成國際社交神器 留學生盤點最熱門5大名單

熱門新聞

熱騰騰的火鍋相當暖身，但也潛藏高油、高鈉與高熱量風險；示意圖。(圖／123RF)

🎙️每逢佳節胖3斤 歡樂聚會如何為腸胃減負？醫生告訴你最容易忽略的事

2026-01-20 09:30
「手是身體最早開口說實話的地方」，從指甲顏色、形狀到手掌溫度，每一項細微變化都深刻反映了體內的血液循環、蛋白質代謝及免疫系統的運作狀態。（記者翁唯真／攝影）

指甲出現這些變化要當心了 可能是身體有警訊

2026-01-24 05:21
使用3C產品時間過長，眨眼次數減少，久了就有可能引發乾眼症。（123RF）

手機追劇滑出乾眼症 醫：逾8成是「缺油」引起

2026-01-26 05:04
營養師提醒，攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／123RF）

高溫、反覆加熱 Omega-3最大敵人 煮錯吃錯反傷身

2026-01-26 01:00
85歲的莊靜芬公開實行40多年的鏡子養生法，「甲子藏鏡」一書收錄莊靜芬40多年、横跨3000年的銅鏡收藏，從齊家文化、殷商、西周及唐宋元明清。（記者沈能元／攝影）

師承母親莊淑旂養生之道 莊靜芬85歲跑馬拉松 首度公開「鏡子養生法」

2026-01-20 17:32
示意圖。（取自123RF）

6旬婦3度罹癌全治癒 醫揭打敗腫瘤關鍵：成功有時不是奇蹟

2026-01-21 18:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園