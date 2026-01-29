香腸、臘肉「先蒸後煎」搭配蔬果 降低亞硝胺致癌風險

想品嘗香腸、臘肉等加工肉品，同時避免亞硝酸鹽的危害，關鍵是烹調方式。(本報資料照片)

過年沒有吃香腸、臘肉，總感覺少了一味？但是加工肉品含有亞硝酸鹽，被世界衛生組織列為一級致癌物，台安醫院家醫科主治醫師羅佳琳表示，利用「低溫烹調」、「搭配蔬果」的方式，可抑制致癌物亞硝胺生成，限制食用頻率也能降低風險。

致癌禍首不是亞硝酸鹽，而是遇高溫產生的亞硝胺

香腸是一種飲食記憶、民情文化，深入民間小吃，家裡的年夜飯也不可少，紅通通討喜的顏色再加上甜潤多汁的味道，幾乎沒有人不愛吃。

羅佳琳指出，香腸以及醃製臘肉的紅色，主要來自於添加的「亞硝酸鹽」，這是合格的食品添加物，作用為保色、抑菌，讓肉製品保持誘人的紅色，也能防止肉毒桿菌滋生、延緩腐敗，並產生獨特的風味。

亞硝酸鹽為合法的食品添加物，雖然被警示為一級致癌物，其機轉是在酸性或高溫下，會反應生成亞硝胺，增加罹患大腸癌、胃癌、肝癌的機率。

加工肉品先蒸再煎，減少高溫烹調的危害

羅佳琳說，肉品的加工方式包括鹽漬、糖漬、醃製、煙燻、發酵等，除了鹽巴，適量添加亞硝酸鹽可預防微生物汙染，是加工食品重要的抑菌劑。加工肉品不斷研發，當初製作的目的是延長保存期限、增加賣相，後來還用來改善口感、增添風味。

想品嘗香腸、臘肉等加工肉品，同時避免亞硝酸鹽的危害，關鍵是烹調方式。建議先將加工肉品水煮至七、八分熟，或先蒸過再煎，能減少高溫烹調產生的亞硝胺。

國健署也呼籲民眾少吃加工食物，過年免不了採買應景，除了控制量之外，水煮方式會生成比較少的亞硝胺，比炸、煎、烤安全。尤其先用叉子將香腸戳洞烹煮，可減少高溫油炸時間，降低致癌物亞硝胺形成。

羅佳琳說，購買前多花一點時間檢查肉品表面是否有黏液或異味，少買調味好的半成品。加工肉品多了複雜的製作流程，防腐劑、香精、色素等物質可能引起或加劇過敏反應。

搭配蔬菜共炒，能抑制亞硝酸鹽與胺類的反應

羅佳琳提醒，加工肉品通常含有較多的油、鹽、糖等調味料，具有高熱量、高脂肪、高糖、高鹽特性，吃多會造成身體負擔，少吃或不吃最好，如果想吃，以少量、多樣化為原則。

少量即是控制攝取量，多樣化則是搭配蔥、大蒜、富含維生素C的水果等，蔬菜含有豐富的植化素，為天然的抗氧化物。羅佳琳建議，香腸或臘肉炒高麗菜、炒蔥、大蒜，可讓亞硝酸鹽在胃中較快被破壞，抑制亞硝酸鹽與胺類的反應。

她提醒，過年別當食肉族，均衡飲食可維持健康、預防慢性疾病；多喝水有助於稀釋並排出體內可能產生的有害物質，減少水腫和肝腎負擔。

吃完香腸、臘肉 搭配多C水果幫助排毒

加工肉品的重點在於「如何吃」及「搭配什麼吃」，善用天然食材能大大降低健康風險。可搭配維生素C和抗氧化物，建議多吃芭樂、柑橘類、深色蔬菜、全穀類等，抑制亞硝胺合成並幫助排毒。羅佳琳提醒，吃水果有益身體健康，但台灣的水果太甜，要注意攝取量，避免血糖 上升。