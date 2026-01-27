4常見保健品避免搭配咖啡 營養師曝最佳服用時段

營養師提醒，咖啡可能會干擾身體對特定維生素與礦物質的吸收，所以有些維生素不適合和咖啡一起服用；示意圖。（圖／123RF）

許多人習慣在早上補充維生素保健品，時間點往往正好搭配晨間的咖啡 。但有些維生素不適合和咖啡一起服用，因為咖啡可能會干擾身體對特定維生素與礦物質的吸收。不過這並不代表必須放棄晨間咖啡，關鍵在於「時間安排」。營養師在Good house keeping說明哪些維生素不建議與咖啡同時攝取、咖啡與補充品應間隔多久，以及如何優化維生素與礦物質的吸收效果。

★鐵質吸收率 大降54％

1.鐵：在服用鐵劑的同時喝咖啡，會大幅降低鐵的吸收率。瑞士 一項2022年的研究顯示，缺鐵女性若以咖啡搭配鐵補充品，鐵的吸收率比起用水服用，下降了54%。這是因為咖啡中的多酚與單寧類抗氧化物，會與鐵產生交互作用，影響吸收。然而2020年的研究指出，只要在用餐前一小時或兩小時喝咖啡，就不會降低鐵的吸收。

2.維生素D：2021年的研究發現，咖啡因攝取量越高，血清中25羥維生素D(25(OH)D)（也就是一般所說的維生素D）濃度越低。推測原因是咖啡因可能會降低維生素D受體的表現，進而干擾維生素D的吸收。

3.維生素B群：咖啡中的咖啡因具有利尿作用，可能使水溶性維生素在尚未完全吸收前，就被加速排出體外，其中包括多數維生素B群和維生素C。此外，咖啡中的多酚也可能影響維生素B群的吸收。

4.鈣：由於維生素D在鈣的吸收與骨骼建構中扮演重要角色，若在補充鈣的同時喝咖啡，可能會間接稍微降低鈣的吸收。這種情況在本身鈣或維生素D攝取不足，或屬於骨質疏鬆高風險族群（例如高齡者）時，影響會更加明顯。

如果有補充上述維生素或礦物質，建議至少將咖啡與補充品的時間錯開一小時。不過，也可以保留早上的咖啡習慣，改在一天較晚的時間再服用補充品。

註冊營養師ShelleyBalls表示，如果可以，最好先吃早餐，或搭配早餐喝咖啡，避免空腹喝咖啡刺激胃黏膜。之後再等一小時到兩小時服用補充品。此外，她也建議將咖啡攝取量控制在每天兩杯以內，有助於降低對營養吸收的干擾。

另一個實用方法，是使用藥盒或維生素收納盒，將不會與咖啡產生交互作用的補充品放在白天格，容易受影響的則安排在晚上服用，減少與咖啡同時攝取的機會。

和咖啡一樣，許多茶類也含有抗氧化物與類似成分，可能影響某些維生素與礦物質的吸收。托皮卡CottonO'Neil內分泌與糖尿病 診所的臨床營養師CherylMussatto說：「茶，特別是紅茶與綠茶，也含有單寧與咖啡因，兩者都可能影響營養吸收。雖然影響程度可能因茶的種類與飲用量而略低於咖啡，但仍建議避免用茶來搭配鐵或鈣等補充品。」

★3方法 助維生素吸收

除了調整咖啡的飲用時間，還有其他方式能提升維生素與礦物質的吸收效率。

1.多攝取營養密度高的正餐與點心：透過飲食增加鈣、鐵等營養素的攝取量。鈣可從牛奶、優格、起司以及強化型植物奶或果汁中獲得；鐵則存在於肉類、家禽、魚類、海鮮，以及豆類、扁豆、堅果與種子等植物性食物中。搭配維生素C一起攝取含鐵食物，有助提升鐵的吸收率。

2.保持充足水分：含咖啡因的非低咖啡因咖啡具有利尿效果，可能導致水分與礦物質流失，特別是維生素B群與維生素C等水溶性維生素。因此，每餐與點心時都應補充足量白開水或其他低熱量、無咖啡因飲品。