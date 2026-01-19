青花菜的葉子、菜梗別丟 抗癌精華、抗氧化多酚全在這

營養師提醒，青花菜最好是洗好再切，以避免維生素C大量流失，葉子及菜梗也富有營養，千萬別丟掉；示意圖。（圖／123RF）

十字花科蔬菜一直被譽為「抗癌大軍」，而青花菜（Broccoli）更是其中的佼佼者，但多數人在「清洗」與「修剪」這兩個步驟，就已經把青花菜最關鍵的營養給丟了。那青花菜到底該怎麼處理才是對的呢？

花蕾結構緊密 易藏灰塵、蟲卵

食安專家都會告訴大家，洗蔬果的最佳方式就是以流動清水清洗即可，因此多數人也習慣把青花菜(也被很多人稱綠花椰菜 )放在水龍頭下快速沖洗，但對於洗青花菜而言，看似乾淨，實際上卻容易洗不乾淨。因為青花菜的花蕾結構緊密，灰塵、蟲卵、農藥殘留常藏在縫隙深處；再加上表面本來就有一層天然蠟質（外觀看似白白的粉），具防水性，水根本沖不進去。

並且與其他蔬菜一樣，青花菜也是洗好再切，以避免維生素C大量流失。

整顆不切 倒扣浸泡10分鐘洗淨

1.浸泡：準備一盆清水，將整顆不切的青花菜倒扣浸泡約10分鐘。這能讓花蕾吸水張開，使藏在深處的灰塵與昆蟲自然浮出。

2.搖晃：泡完後，整顆拿起，抓住莖部左右搖晃清洗。若仍擔心洗不乾淨，可在水中加入少許醋，有助去除污垢與細菌。

3.沖洗：最後再用清水洗淨莖部，就完成了。

青花菜富含維生素C、維生素 A、β-胡蘿蔔素等營養，多數人吃青花菜，都只吃花蕾及較嫩的少部分花梗而已，青花菜的葉子及較外部的菜梗，都在清洗處理時就丟掉了。甚至應該很多人懷疑，青花菜葉子可以吃嗎？

青花菜被視為十字花科蔬菜裡抗癌力最強的代表之一，因為它含有一種研究最多、效果最明確的明星成分：蘿蔔硫素（sulforaphane）。而青花菜裡蘿蔔硫素最多的部位不是在花球，而是被丟掉的菜梗（也就是莖部）與葉子。基因醫師張家銘就曾在臉書分享，他引用美國約翰霍普金斯大學1997年發表在《美國國家科學院院刊》上的經典研究指出，綠花椰菜的年輕嫩芽與菜梗部位所含的蘿蔔硫素濃度，是成熟花球的10到100倍。此外，葉子含有β-胡蘿蔔素、維生素C、葉酸等B群維生素、鉀和鐵等礦物質，以及具有抗氧化特性的多酚。

．花蕾：維生素C及維生素U含量多，維生素U有助於調節胃腸功能，並能緩解過敏反應。

．莖（菜梗）及嫩芽：所含的蘿蔔硫素濃度，是成熟花球的10到100倍。研究指能延緩乳癌腫瘤生成。

．葉子及葉柄：富含維生素C，多酚含量是花蕾的3倍。研究指葉柄對肺癌細胞 有抑制作用。

菜梗切絲料理 葉子直接炒

但很多人還是想問，到底青花菜的葉子及菜梗要怎麼吃啊？

張家銘建議，菜梗可以涼拌、切絲炒蛋、丟進蔬菜湯、煮粥、炒飯，甚至打果汁都行。也可以切碎拌在餅乾麵糰、蛋餅、義大利 麵裡，不但營養，還不會被挑食。

與花蕾一樣，葉子也含有β-胡蘿蔔素，當身體需要時可轉化為維生素A；此外還含有維生素C、葉酸等B群維生素、鉀和鐵等礦物質，以及具有抗氧化特性的多酚。

葉子則可將它們切成小塊，加入湯或炒菜中，就跟一般葉菜類的烹調一樣。

現在才知道也不算太晚，下次不要再把葉子及菜梗丟掉了，一起吃掉最好。