運動+睡好 45歲增肌黃金期

記者沈能元
以運動介入訓練肌力，應及早於45歲的「黃金介入期」開始，不要等到70歲。(圖/123RF)
高齡者肌少症問題備受重視，依亞洲肌少症工作小組最新建議，應從中年開始關注於運動、營養，以維持肌力。體適能老師許貴婷表示，中年開始訓練肌力、維持肌力是最好「黃金介入期」，除運動外，營養、睡眠也缺一不可，若忽略運動後的恢復過程，反而可能陷入長期疲勞與慢性發炎，讓運動效果大打折扣。

許貴婷說，依人體生理變化，肌肉最大力量與肌耐力的下降，共有兩波明顯的時間點，第一波是45歲左右開始下滑，第二波則在70歲時快速衰退。若要訓練及維持肌力，最好的時間點是從45歲開始，原因在於肌力的訓練是先「破壞肌肉纖維」，再加以「修復及合成」，因此，增長肌力的關鍵在於「破壞後能不能修復」，45歲運動後肌肉纖維的合成、體力的恢復，營養的攝取等，均優於70歲訓練的成果。

以運動介入訓練肌力，應及早於45歲的「黃金介入期」開始，不要等到70歲。許貴婷指出，70歲才開始運動，這時肌肉纖維被破壞後，恐無法再次有效合成，且肌肉被破壞的過程中，身體處在發炎反應，對年長者的健康也有不利的影響；甚至有三高等慢性病正在吃藥的長者，運動介入的強度也會被迫降低，效果也會較差，這時只能說「不退步就是另外一種進步」。

阻抗運動 在家也能做

藉由運動訓練肌力，以哪一種運動為佳？許貴婷說，對抗肌少症的核心，是以阻抗運動為主，也就是利用自身的體重或外部的重量訓練，迫使肌肉收縮、產生負荷及成長的訓練方式，這時須藉由不同的重量與速度的刺激、變化，以讓肌肉纖維肥大達到訓練的效果。

許貴婷指出，阻抗運動訓練不一定要到健身房舉槓鈴，以居家環境來說，利用皮拉提斯、彈力帶、彈力圈、彈力球、抗力球等器材都能做到，如彈力帶可以經由伸展、拉扯肌肉的阻抗過程，讓肌力生長；即使沒有器材，利用腳踝型沙包，同時進行高抬膝、走路、爬樓梯等日常活動，如果沒有明顯膝蓋不適，可用兩種方式增加刺激，一是增加階梯高度與坡度，二是增加負荷重量。

教練指導 防運動傷害

而爬樓梯對下肢肌力與平衡能力也是一種刺激，如果想多一點刺激，可讓沙包的重量比體重更重加以訓練。但許貴婷說，若要讓每次訓練都能達到最佳效果，應聘請教練在旁指導，安排訓練的方式、強度，更能事半功倍，還能降低運動傷害的風險。

新冠疫情後，民眾健康意識提升，許多之前沒有運動習慣或從事肌力訓練的45至50歲的中壯年族群，開始安排運動、肌力訓練等，更須注意防範運動傷害。訓練前應先進行體能評估，民眾可以利用10至12次的教練訓練課程，慢慢熟悉訓練方式，讓重量與動作循序漸進，避免一開始訓練太重，易出現代償動作，增加關節受傷風險。

四大運動 依比例搭配

許貴婷說，為防止肌少症，除了阻抗運動，還需搭配有氧、平衡、伸展，總共四大運動的概念，四項運動環環相扣、互相影響。因肌力下降時，包括走路速度、動態平衡、關節活動角度等都可能變差，一旦關節活動角度變小，活動範圍受限，動作容易失衡、也容易跌倒。尤其下肢肌力與活動度不足，還會影響心肺循環功能，因此不能只做單一類型運動。

在運動安排上，若以改善或預防肌少症為目標，阻力訓練應占最大比重。許貴婷說，以60分鐘的運動課程為例，可用六比四的概念分配，阻力訓練約占六成、約30分鐘以上，另四成涵蓋動態的有氧、伸展，及靜態平衡、伸展等。有氧最簡單的運動就是走路，近年流行的「超慢跑」也常被納入作為提升體能的方式；有些人也能用固定式腳踏車來做低衝擊的有氧訓練。

三高患者 運動前量血壓

許貴婷提醒，運動訓練時最需注意的簡單原則，就是「肌肉有感、關節無痛」，最重要的是運動姿勢須正確，以深蹲為例，正確應是大腿的股四頭肌感到痠，而不是膝蓋關節疼痛；如果增加重量後出現關節壓力或疼痛，就應減輕重量，退回較輕負荷。

即使有氧運動能提升心肺功能與肌耐力，但若有心臟疾病、高血壓等問題的人，建議運動前應先測量血壓，如果血壓偏高，先不要進行運動訓練，避免給身體過大的壓力。而當運動時出現胸悶、胸痛、呼吸困難、頭暈、視線模糊等不適，可能是訓練重量過重、姿勢不對，也應立即停止，若症狀持續惡化，就應立即就醫。

養肌2要點 更安全有效

1.營養與睡眠不能缺

許貴婷說，中年開始訓練肌力、維持肌力是最好的年齡，但當肌肉在訓練被破壞後，多處於發炎的狀態，這時營養的攝取，如蛋白質、醣類等，以及每天充足的睡眠，缺一不可。

2.人工智慧協助監控

可使用人工智慧（AI）進行運動評估、監控，AI系統往往比教練肉眼看得更精準，讓教練於後續訓練的安排上，可有更好的成效。

