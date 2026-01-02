高脂起司或降失智風險 專家分享較健康吃法

我的頻道

營養師提醒，長期攝取高脂肪含量乳製品的人，罹患失智症的風險明顯較低；示意圖。（圖／123RF）
起司常被視為高脂肪、不利健康的食物，但一項發表於《神經學(Neurology)》期刊的研究，讓這項傳統印象出現些許鬆動。

該研究團隊追蹤近2萬8000名瑞典人長達25年，發現攝取較多高脂起司（例如切達、布里、卡門貝爾）的人，其失智症風險略低於攝取量較少者。

例如每天食用50公克（約兩片切達起司）以上高脂起司者，失智症發生率約為10%。相較之下，每日攝取低於15公克者，發生率約為13%，風險相差約13%。

此外，每天攝取20公克以上高脂鮮奶油者，也觀察到約16%的失智風險降低。

取代加工肉品

不過專家提醒，這項研究屬於觀察性研究，結果只能顯示相關性，並不能證明起司或奶油具有預防失智的效果。

專家指出，該研究的統計顯著性接近臨界值，加上同時分析多種食物，結果可能受到偶然因素影響。專家更直言，這並不足以成為應該多吃起司的依據。

研究本身也存在限制。其中，飲食資料僅在1990年代初期收集一次，並未完整反映25年間飲食習慣的變化。在後續的分析中，高脂起司與奶油的保護效果也變得不再顯著。

另外，專家也指出研究中高脂起司的潛在好處，主要出現在取代加工肉品或高脂紅肉的情境下。

換言之，與其說起司本身具有神經保護作用，不如說它可能只是相對沒那麼有害的選擇。

哪些營養價值？

除了失智研究，愈來愈多營養學研究也開始重新審視起司在整體健康中的角色。

起司富含蛋白質、鈣、磷、維生素B12與K2，部分發酵起司還含有生物活性胜肽與益生菌。近年的系統性回顧顯示，起司攝取與心血管疾病之間並無明確正相關，甚至可能呈現中性或輕微保護效果。

學者認為，起司中的脂肪、蛋白質、鈣與發酵結構彼此交互作用，使其對血脂與健康的影響，與奶油或加工脂肪並不相同。

專家也提醒，並非所有起司都一樣：

•發酵起司（例如高達、瑞士、史帝爾頓）可能對腸道健康較有利。

•硬質起司蛋白質與鈣含量高，但飽和脂肪與鹽分也較多。

•加工起司片營養密度低，常含添加物，不宜作為主要來源。

•高鹽起司（例如哈魯米、部分羊乳起司）不適合高血壓族群大量攝取。

專家普遍認為，目前的證據不足以建議為了大腦健康而刻意增加高脂起司攝取量。但同時，也沒有足夠證據支持必須全面避開起司。

對多數健康成人而言，每日約30公克起司仍是合理範圍。部分研究認為，在整體飲食均衡、飽和脂肪不超標的前提下，攝取至40至60公克未必有害。

失智症 瑞典 血脂

