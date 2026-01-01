「生理時鐘」確有其事 4方法訓練 不用鬧鐘也能自然醒

想要健康的「自然醒」，代表需要讓身體裡的生理時鐘規律運作。示意圖。(圖/123RF)

相信許多人都會有這樣的經驗，就是在鬧鐘設定的時間之前幾分鐘醒來，彷彿身體裡面有另外一個無聲的時鐘。其實，我們體內真的有「生理時鐘」，它默默地在計時，調節我們的睡眠和清醒時間。

晨型人、夜貓子 生理節律不同

生理時鐘又稱為「晝夜節律」，影響著我們每天想睡與清醒的時間，是我們體內天生的自然機制，晝夜節律主要由大腦內的視交叉上核神經來調節，被稱為人體的「主時鐘」。早睡早起的「晨型人」和習慣熬夜的「夜貓子」之間的差別，也是因為生理時鐘節律不同。

The Conversation報導指出，如果你經常在鬧鐘響起前幾分鐘醒來，並且感覺精神飽滿、獲得充分休息（不是因為某件事感到緊張或興奮），代表你的生理時鐘已經學會預測你的作息規律，在鬧鐘響起之前，生理時鐘會讓身體產生一連串「賀爾蒙變化」，像是：體溫升高，褪黑激素下降、皮質醇水平開始上升，這些都是為了幫助你順利地從睡眠狀態過渡到清醒狀態。

作息規律？還是睡眠品質差？

睡醒之後的狀態可以反映你的睡眠品質和生理時鐘運作是否良好。

如果你在鬧鐘響之前就醒來，卻感到昏沉或煩躁，這代表你的睡眠品質和生理時鐘節律可能出問題了。

建議用規律的作息來幫助訓練身體的生理時鐘，首先維持固定的睡覺和起床時間，並嘗試讓身體與環境中的「自然訊號」同步，例如醒來時接觸到陽光，入夜後確保光線昏暗、避免溫度過高，這些環境因素能幫助提高睡眠品質以及醒來後的精神狀態。

固定的睡眠時間尤其重要，睡眠和起床時間不規則會打亂體內節律，導致白天嗜睡、注意力難以集中、大腦表現下降。

當缺乏規律的睡眠模式時，身體往往只能依賴被鬧鐘喚醒，這會造成「睡眠慣性（又稱睡眠惰性）」的問題，使你在深層睡眠階段強行清醒，你雖然表面上醒來了，大腦和身體還沒完全進入清醒狀態，因此出現昏沈、迷糊甚至是起床氣。

想要訓練身體不用鬧鐘就自動醒來，可以掌握以下關鍵：

•確保規律的睡眠時間，每天固定睡7～8小時（包括周末）

•避免咖啡 因、酒精或過度飲食影響睡眠品質

•營造黑暗的睡眠環境，睡前避免使用電子螢幕