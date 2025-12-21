我的頻道

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 接近君主集權

冬至進補不過量 衛生局教你健康吃

記者劉星君／屏東即時報導
湯底記得要選擇油脂少不濃厚，以蔬菜蛋白質為主煮成一鍋健康進補火鍋。(圖／屏東縣衛生局提供)
湯底記得要選擇油脂少不濃厚，以蔬菜蛋白質為主煮成一鍋健康進補火鍋。(圖／屏東縣衛生局提供)

今天是冬至，也被視為進補黃金期，屏東縣政府衛生局告訴大家如何藉由調整烹調方式與選擇食材，減少攝取油脂與湯底熱量，衛生局提醒，優先選擇瘦肉與高纖蔬菜，讓你在享受傳統美食的同時，有效控制熱量、脂肪，達到營養食補與健康兼顧。

縣府衛生局表示，民眾在進補時，常誤將濃縮大量鈉和脂肪的湯頭視為精華，認為麻油、米酒放越多越補氣，並選擇高升糖指數且容易吸附油脂與鈉的麵線、冬粉當主食，加上大量攝取高鈉加工火鍋料，這些特性都可能對身體造成負擔。

衛生局呼籲民眾應掌握健康進補策略，在油脂與湯底方面，建議減少麻油用量並搭配橄欖油或苦茶油，能保留香氣又能降低飽和脂肪；由於湯底濃縮精華，也同時濃縮鈉和脂肪，民眾應只取食肉類和蔬菜，少量飲用湯汁，並務必撈除湯面上層浮油；肉類選擇上，優先選擇如去皮雞肉、油脂較少的羊腿肉等低脂部位，或烹煮前先去皮。

社區營養推廣中心營養師建議，以大白菜、高麗菜、菇類等高纖維低熱量配料，取代高熱量、高鈉且營養價值低加工火鍋料；主食方面，建議用玉米、芋頭等未精製的澱粉類食物，來取代高升糖指數的麵線或冬粉，控制攝取份量。

衛生局長張秀君說，將健康策略應用於冬至進補中，享受暖心美食同時，也不會為身體帶來負擔。

選擇綠色蔬菜及菇類的豐富菜盤，並搭配去皮雞腿肉等低脂蛋白質。(圖／屏東縣衛生局提...
選擇綠色蔬菜及菇類的豐富菜盤，並搭配去皮雞腿肉等低脂蛋白質。(圖／屏東縣衛生局提供)

北市隨機殺人事件 心理師：恐懼與不安是正常反應

