21日冬至4生肖留意心血管病 「湯圓占卜法」見吉凶

記者陳宏睿／台中即時報導
本月21日進入冬至節氣，命理師楊登嵙分享華人民俗觀念，也提供湯圓占卜法，讓民眾團聚吃湯圓時可進行的餘興小遊戲。（AI生成）

本月21日的深夜11時4分進入冬至節氣，過了冬至，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短，命理師楊登嵙提醒，此節氣有牛、馬、羊、豬要注意心血管疾病，平時要多做檢查，杜絕後患，不宜參加刺激性或危險性的運動，以防從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷，另外吃湯圓時還有「湯圓占卜法」，以碗內湯圓的奇數、偶數來判斷當月的運勢。

命理師楊登嵙說，冬至代表陽氣漸始，一陽來復，古語有云「冬至一陽生」，意思是陰氣到冬至時，盛極而衰，陽氣則從此開始萌芽，另外也有「冬至在月頭，無被不用愁；冬至在月中，霜雪兩頭空；冬至在月尾；賣牛來買被」的俗諺，因此今年的冬至是農曆11月2日，按照老祖宗的智慧，今年的冬天應不會非常寒冷。

楊登嵙說，一年有兩個日子是「必需吃羊肉」，一天是立冬、另一天是冬至，只要在冬至補對，對未來一整年身體調養都有幫助，羊肉是溫熱的補品，還含有豐富脂肪、蛋白質、鈣、鐵等營養，有祛寒保暖、促進血液循環的功效。

楊登嵙說，雖說冬至必需吃羊肉，但要考量自己的體質適不適合，也忌補過頭，對不敢吃羊肉或吃素的人來說，可以改喝由茯苓、蓮子、山藥、芡實，或薏仁煮成的四神湯，進補效果溫和不燥熱，適合所有人食用。

他分享，華人重視家族團圓，所以冬至當天全家一起搓湯圓、吃湯圓，代表「圓滿」的意思，還有「湯圓占卜法」可以作為餘興小遊戲，以碗中湯圓是奇數或是偶數，來判斷當月的運勢。

若碗裡的湯圓為偶數，那麼吃湯圓的人那一個月就會運勢昌隆，反之，如果碗裡湯圓數是奇數，就要低調保守，以退為進，另有一說是未婚的人吃的那碗，總會是奇數，已婚的人則會是偶數，民眾與家人吃湯圓時，可以觀察。

他提醒，冬至節氣，氣溫偏低，很多人喜歡緊閉門窗，但要注意門窗應保持通風，如果因天氣寒冷而緊閉門窗，反而會因空氣不流通，造成生病，房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病。

華人 心血管疾病

冬至將到進補學問大 醫生提醒:不分體質錯補反傷身

