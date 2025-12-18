我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

對抗高血壓 遵守「檢、吃、動」3原則

蔡怡真
聽新聞
test
0:00 /0:00
白袍高血壓、隱匿型高血壓，可靠722確認。（圖／123RF）
白袍高血壓、隱匿型高血壓，可靠722確認。（圖／123RF）

高血壓被譽為「沉默的殺手」，並出現年輕化的趨勢。以台灣為例，根據中央健康保險署的數據，20歲以上民眾被診斷為高血壓的人數約有330萬人。為了有效對抗高血壓，必須掌握正確量測的方法，並謹記「722原則」，這是自我監測血壓、避免被疾病擊倒的關鍵。

白袍型、隱匿型 測量出現偏差

控制血壓是維持健康的重要一環，而第一步就是準確掌握自己的血壓數值。然而，許多民眾在醫院診間量測血壓時，往往因時間倉促或面對醫師感到緊張，導致測量結果出現偏差，出現「白袍高血壓」，讓血壓異常升高；但也有些人剛好相反，在家中的血壓反而升高，被稱為「隱匿型高血壓」，因此，為了幫助民眾更準確地掌握血壓、避免上述誤差，台灣國健署近年持續大力推動「量血壓722原則」，鼓勵民眾在家中定期且正確地量測血壓。

量血壓「722原則」也就是每周量7天（7），早晚各量一次（2），每次量兩遍（2），為何得長期頻繁的量測？台灣國健署署長沈靜芬指出，量血壓看似是「小事」，但它能提醒民眾血壓變化，提早預備及防範，尤其高血壓沒有症狀，有症狀通常都是出現併發症，如中風、心肌梗塞，這時候就會出現肢體無力、胸悶等症狀，一旦併發症發生後都可能喪命，成了「大事」讓人措手不及。

沈靜芬在家中會備一台血壓計，固定早晚量測，因為血壓值會因一天的活動及心情波動有所變化。早上剛睡醒時，經過整夜的休息，血壓應該不會太高，但白天開始活動後，因應血液進到肌肉或腦部，血壓會跟著調節及上升，加上一整天的勞累，有時候晚上血壓值確實會比較高。

了解波動變化 養成固定記錄

由於血壓24小時都可能波動，因此，量血壓應該變成一種「習慣」，在日常生活中逐漸累積及記錄，才能知道自己平常血壓值的變化，何時偏高何時偏低，而醫師也須要靠這些數值進行輔助診斷，因此民眾就醫時一定要將紀錄表帶著，讓醫師參考。

722原則若一周只量三至四天可行嗎？沈靜芬建議，疑似高血壓者，量一次722並調整生活習慣，如血壓仍偏高，將紀錄拿給醫師評估。第一次被診斷高血壓時，也先量一次722；若血壓已經穩定，就每三個月量一次722；若控制不佳，就每個月量一次722。

早晚各花5分鐘 自我健康管理

為了維持自己的健康管理，「檢、吃、動」是最基本的原則，量血壓就是定期檢查的一環，再來就是吃得健康、規律運動；而運動則能促進血液循環穩定血壓，喜愛跑馬拉松的沈靜芬，即使要務繁忙，周間會選一天跑步半小時約5公里，假日與朋友相約跑一至兩個小時，約15公里至20公里，每周累計有150小時中度運動量，跑步也是重要紓壓方式。

沈靜芬也提醒，自我的健康管理是守護健康最簡單的一步，早晚花五分鐘量血壓，換得一份安心是很值得的。

量血壓722原則 製表／元氣周報
量血壓722原則 製表／元氣周報

高血壓 併發症 中風

上一則

冬季養生「三九貼」 中醫師：改善體質正是時候

延伸閱讀

調整這不花錢的就寢習慣 有助降低血壓

調整這不花錢的就寢習慣 有助降低血壓
天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心

天冷好發心血管疾病 三高族群外出運動掌握5原則護心
起床、出門、洗澡…心腦血管發病3大風險時段 防劇烈溫差

起床、出門、洗澡…心腦血管發病3大風險時段 防劇烈溫差
養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好

養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

想長壽就補充1營養素…遠離癌症、糖尿病 還能護心血管

2025-12-12 13:15
林琼姿有五十多年家庭主婦資歷，認為「功成身退後，就該做回自己」。(本報資料照片)

近80歲獨自壯遊21個國家 她每天做一運動鍛鍊追夢體力

2025-12-12 19:06
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
炒菜示意圖。圖／AI生成

50幾歲男罹肝癌…他常煮菜剩油重複用 很多家庭中鏢

2025-12-15 15:59
有民眾於診間詢問醫師，如果不吃糖能否「餓死癌細胞」。飲食示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karola G）

「餓死癌細胞」是迷思 醫：戒糖反讓身體先被餓垮

2025-12-12 00:06
網友分享居家運動，稱比跑步、跳繩、爬樓梯燃脂效率更高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

拿紙巾也能瘦 居家運動「1招通用」減脂縮腰圍

2025-12-15 19:06

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」