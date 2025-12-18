對抗高血壓 遵守「檢、吃、動」3原則

白袍高血壓、隱匿型高血壓，可靠722確認。（圖／123RF）

高血壓 被譽為「沉默的殺手」，並出現年輕化的趨勢。以台灣為例，根據中央健康保險署的數據，20歲以上民眾被診斷為高血壓的人數約有330萬人。為了有效對抗高血壓，必須掌握正確量測的方法，並謹記「722原則」，這是自我監測血壓、避免被疾病擊倒的關鍵。

白袍型、隱匿型 測量出現偏差

控制血壓是維持健康的重要一環，而第一步就是準確掌握自己的血壓數值。然而，許多民眾在醫院診間量測血壓時，往往因時間倉促或面對醫師感到緊張，導致測量結果出現偏差，出現「白袍高血壓」，讓血壓異常升高；但也有些人剛好相反，在家中的血壓反而升高，被稱為「隱匿型高血壓」，因此，為了幫助民眾更準確地掌握血壓、避免上述誤差，台灣國健署近年持續大力推動「量血壓722原則」，鼓勵民眾在家中定期且正確地量測血壓。

量血壓「722原則」也就是每周量7天（7），早晚各量一次（2），每次量兩遍（2），為何得長期頻繁的量測？台灣國健署署長沈靜芬指出，量血壓看似是「小事」，但它能提醒民眾血壓變化，提早預備及防範，尤其高血壓沒有症狀，有症狀通常都是出現併發症 ，如中風 、心肌梗塞，這時候就會出現肢體無力、胸悶等症狀，一旦併發症發生後都可能喪命，成了「大事」讓人措手不及。

沈靜芬在家中會備一台血壓計，固定早晚量測，因為血壓值會因一天的活動及心情波動有所變化。早上剛睡醒時，經過整夜的休息，血壓應該不會太高，但白天開始活動後，因應血液進到肌肉或腦部，血壓會跟著調節及上升，加上一整天的勞累，有時候晚上血壓值確實會比較高。

了解波動變化 養成固定記錄

由於血壓24小時都可能波動，因此，量血壓應該變成一種「習慣」，在日常生活中逐漸累積及記錄，才能知道自己平常血壓值的變化，何時偏高何時偏低，而醫師也須要靠這些數值進行輔助診斷，因此民眾就醫時一定要將紀錄表帶著，讓醫師參考。

722原則若一周只量三至四天可行嗎？沈靜芬建議，疑似高血壓者，量一次722並調整生活習慣，如血壓仍偏高，將紀錄拿給醫師評估。第一次被診斷高血壓時，也先量一次722；若血壓已經穩定，就每三個月量一次722；若控制不佳，就每個月量一次722。

早晚各花5分鐘 自我健康管理

為了維持自己的健康管理，「檢、吃、動」是最基本的原則，量血壓就是定期檢查的一環，再來就是吃得健康、規律運動；而運動則能促進血液循環穩定血壓，喜愛跑馬拉松的沈靜芬，即使要務繁忙，周間會選一天跑步半小時約5公里，假日與朋友相約跑一至兩個小時，約15公里至20公里，每周累計有150小時中度運動量，跑步也是重要紓壓方式。

沈靜芬也提醒，自我的健康管理是守護健康最簡單的一步，早晚花五分鐘量血壓，換得一份安心是很值得的。