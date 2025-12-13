植物性蛋白來源…豆腐先煮鹽水 能快速吸醬汁更入味

我的頻道

豆腐具有高營養價值，並能透過不同料理方式變化出多種口感，能降低心臟病與部分癌症的發生風險，並且強化骨骼；示意圖。（圖／123RF）
豆腐具有高營養價值，並能透過不同料理方式變化出多種口感，能降低心臟病與部分癌症的發生風險，並且強化骨骼；示意圖。（圖／123RF）

豆腐營養、健康又美味，不僅是植物性蛋白的重要來源，因能吸附各種醬汁與香料，容易變化出多種口感與料理。一名食品科學家在抖音分享豆腐的前置處理方式，能讓豆腐的美味發揮到最極致。

豆腐是一種廣泛使用的植物性蛋白，同時含有重要礦物質，包括鈣、鐵與鎂。有助心臟健康，不含膽固醇，且研究顯示能降低心臟病與部分癌症的發生風險、強化骨骼；因高蛋白有助體重管理，以及促進消化健康。

在TikTok擁有超過8.8萬名粉絲的內容創作者、食品科學家Wendy分享自己找到了處理豆腐的簡單祕訣，她強調，烹調豆腐只有一個技巧：只要把豆腐放入加鹽的水中煮。

Wendy指出這是一位中國媽媽所教，食品科學也證實這樣做是對的。由於滲透作用，豆腐中的水分會出去，鹽分會進入。蛋白質網絡會打開，使口感更好，更能吸收味道。

之後只要幾分鐘，豆腐就能吸收任何你喜歡的醃料，再來就可以用在各種豆腐料理。這個方法能讓鹽分從內部為豆腐增添風味。而煮豆腐也能將水分帶到表面，更容易擦乾，使之在後續烹調時更酥脆。

這樣處理會讓豆腐變得更紮實、有嚼勁與彈性，更不容易在料理過程中碎裂。同時讓豆腐更有效吸收醬汁與醃料。

燙豆腐的步驟如下：

1.將豆腐切成方塊、薄片，或用手撕成小塊（手撕的豆腐下鍋煎會特別酥脆）。

2.煮一鍋水並加入足量的鹽（也可以改用高湯）。

3.將豆腐煮5分鐘。

4.撈出瀝乾，並用你喜歡的調味料醃1至2分鐘。

5.之後可用於各種料理——清炒、紅燒、氣炸，什麼都適合。

