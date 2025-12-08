天冷咳不停 醫分享「蔬食進補全餐」抗發炎、潤肺補水

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
營養師推薦，冬天可多吃「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。（123RF）
冬季氣溫驟降、氣溫變化大，容易引發呼吸道疾病，讓人流鼻涕、咳不停，甚至氣喘發作。台灣聯青診所營養師莊譓馨表示，寒氣漸深，不少人喜歡溫補暖身，但是薑母鴨、羊肉爐、麻油雞要依照個人體質並適量攝取，才能達到最佳效果。另外，冬季用溫性蔬菜補身最適宜，天然食材暖心也暖胃。

莊譓馨指出，蔬食熱量低、膽固醇較低，富含大量維生素、植化素及膳食纖維，有多種健康益處。維生素A有助於維持呼吸道與腸道黏膜完整，可阻擋細菌、病毒入侵；維生素C具強效的抗氧化劑，能清除體內自由基。每天吃不同顏色的蔬果，讓身體每天吸收多元的植化素，全面強化免疫力。

莊譓馨說，冬天以「蔬食輕補」的方式來調理身體，從營養醫學的角度來看，蓮藕、山藥、白蘿蔔、梨子、白木耳、百合、蓮子等白色食物，富含黏液蛋白、多醣體和水溶性纖維等，能幫助修復肺部組織，有益呼吸道、腸道等黏膜組織的健康，形成呼吸道黏膜的第一道防線。

另外，富含β-胡蘿蔔素的胡蘿蔔、南瓜、菠菜等，也適合秋冬多食用。β-胡蘿蔔素在人體內會被轉化為維生素A，而維生素A是維持上皮組織、形成黏膜屏障健康的關鍵營養素。其他如杏仁粉、芝麻、蜂蜜、柿子、豆漿、牛奶，可提供優質脂肪、維生素E與蛋白質，是修復、滋潤呼吸道黏膜的好食材。

除了食補，莊譓馨建議，可從日常生活進行呼吸系統調理，例如增加「呼吸訓練」，如放慢呼吸速度、深呼吸或腹式呼吸，提升肺部含氧量並改善呼吸功能。配合規律運動，例如健走、太極或其他有氧運動，可有助維持心肺健康與整體代謝。

莊譓馨分享「蔬食進補全餐」，從主菜、主食、湯品到飲品等，全方位進行呼吸道保健，告別天冷咳不停的困擾。

主菜：麻油猴頭菇

菇類除了有豐富膳食纖維，也可幫助腸道蠕動，同時也有多種胺基酸和多醣體，可抗發炎、增加免疫能力。

1.猴頭菇、香菇以薑、麻油拌炒。

2.加入枸杞、紅棗、高麗菜後，以少量水燜煮十分鐘完成。

主食：菱角蘑菇粥

菱角富含蛋白質、醣類、維生素B群、E、鎂等成分；可止咳潤肺、對抗發炎。

1.將熟菱角100g去殼取肉、100g蘑菇切片。

2.將1杯白米、菱角和蘑菇倒入鍋中，加水，以小火熬煮30分鐘成粥。

3.最後加5g枸杞和鹽1/2小匙調勻。

湯品：山藥養生菇湯

富含豐富的膳食纖維與植化素有助於促進腸道健康，正適合秋冬飲用。

1. 先將牛蒡、胡蘿蔔、玉米、當歸、枸杞、紅棗、薑片入鍋以水煮20分鐘。

2. 再陸續加入山藥或南瓜、板豆腐、番茄、秀珍菇、杏鮑菇即完成。

飲品：蜂蜜菊花茶

蜂蜜具有潤燥、潤肺的作用，與菊花茶結合後，能增強對乾燥黏膜的滋潤效果，適合作為日常保健的健康飲料。

1.乾菊花數朵洗淨放入鍋中加水，以大火煮沸轉小火續煮10至15分鐘。

2.熄火取出菊花置涼後，加入蜂蜜1至2大匙拌勻。

蜂蜜 南瓜 豆腐

吃火鍋要注意 營養師曝火鍋料4隱藏危機 選錯食材傷腎又過敏

77歲男性跌倒成了長短腳 醫診斷：骨折1年才發現飽受折磨

