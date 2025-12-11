我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

黃豆浸泡煮熟再吃 避免脹氣過敏

陳詩婷／康寧醫院營養師
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃豆還富含膳食纖維，有助腸道蠕動、降低血壓。(圖／123RF)
黃豆還富含膳食纖維，有助腸道蠕動、降低血壓。(圖／123RF)

黃豆被譽為「田中之肉」，是茹素者的肉，因含有完整的胺基酸，屬於優質的蛋白質來源，是我們攝取蛋白質食物的優良選擇。黃豆還富含膳食纖維，有助腸道蠕動、降低血壓；大豆異黃酮含量也高，能改善更年期症狀，預防骨鬆。不過，有些人喝豆漿、吃豆腐，卻經常出現脹氣、消化不良等問題，該如何避免？

黃豆含有豆類常見的「凝集素」，這是一種抗營養物質，大量攝食，會造成紅血球凝集、干擾蛋白質的消化與吸收，而導致腹脹及消化不良的問題。

有些人大量喝，甚至會出現腸漏問題，引起皮膚過敏等狀況。因此，如果經常喝豆漿、吃豆製品出現脹氣問題，很有可能是攝取的豆製品，沒有徹底消滅「凝集素」。

5方法 去除凝集素

如何吃黃豆才不會脹氣過敏？由於凝集素是水溶性，而且對熱敏感，所以透過適當的處理，可以使其失去活性。建議可採行以下五個方法，幫助去除黃豆的凝集素：

1.充分浸泡：將黃豆放在水裡浸泡數小時，最好可以放隔夜，並換水幾次，因為凝集素為水溶性物質，所以黃豆在泡發準備發芽的過程中，也會吸收部分的凝集素。

2.高溫煮熟：是去除凝集素最關鍵的做法。泡發黃豆後，可以透過徹底的高溫加熱，使絕大多數的凝集素失去活性。建議最好是使用可以達到更高溫度與壓力的壓力鍋，以確保凝集素被徹底破壞；如果使用電鍋烹煮，建議外鍋兩杯水，跳起後續悶至隔夜。

3.多次煮沸：如果是豆漿，應該用100℃的溫度持續煮沸至少10分鐘。低溫烹煮無法有效破壞凝集素。

4.發酵：透過發酵黃豆變成納豆、天貝、味噌、豆腐乳等，也可以減少凝集素含量。

5.發芽：讓黃豆發芽變成黃豆芽，因黃豆芽會吸收絕大多數的凝集素。

豆腐食用前 徹底加熱

市售的豆腐大都是生的，豆腐裡的凝集素並沒有被完整去除，為了不要讓凝集素造成腸道過敏，建議豆製品買回來後，也應該徹底加熱，最好是用燉煮、紅燒等方式，透過較長時間的烹煮，才不會出現脹氣等消化不良的狀況。

有些人會使用豆漿機製作豆漿，建議應先將乾黃豆進行泡發的動作，才能完整去除凝集素。

只要是豆類，不管是扁豆、豌豆、紅豆、黑豆、鷹嘴豆、紅腰豆等，也都含有不同種類的凝集素。尤其是紅腰豆，含植物性血球凝集素的量極高，建議吃這類的豆類，都應該泡發至少一晚後，倒掉浸泡水，再以高溫徹底煮熟，才能是確保食品安全，以及最佳化營養吸收的原則。

豆腐 鷹嘴豆 骨鬆

上一則

把奶茶當水喝 20歲女突患「詭異舞蹈病」不受控狂扭

延伸閱讀

新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題

新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題
貝森特證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

貝森特證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變
川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場

川習通話 美方聲明迴避台灣問題 習近平闡明原則立場
沒有過敏原 為何每天過敏? 醫：恐是IgE自體過敏

沒有過敏原 為何每天過敏? 醫：恐是IgE自體過敏

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

每天健走萬步也沒用？「不易失智」者有兩項意外共同點

2025-12-08 13:17
藍莓富含花青素、纖維、維生素。本報資料照片

「超級水果」藍莓好處多 名醫曝最安全的洗法：值得每天吃

2025-12-10 04:17
一名中年女性分享自己靠練習瑜珈，心態和容貌轉趨年輕，並稱更年期不適獲緩解、體態改善。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Berna）

50歲熟女每天運動1小時 一年後大變身

2025-12-05 19:06
冬天室內外溫差大，透過「內排汗、外發熱」的穿搭法，能有效維持身體乾爽溫暖。示意圖／Ingimage

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

2025-12-07 14:00
2023年1月，華府一名長者接種帶狀皰疹疫苗。(路透)

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

2025-12-07 04:05
最容易讓小孩成癮的超加工食品，第一名為香腸、熱狗。示意圖。（取材自pexels.com@Pixabay）

最易成癮超加工食品 不是洋芋片而是「這食物」 多吃恐增失智風險

2025-12-03 19:14

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺