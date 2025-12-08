降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油

急診醫師分享自己搭機時會先清潔餐盤桌和擦防曬油，降低生病風險；示意圖。(圖／123RF)

想像自己準時抵達機場、搭上飛機並且很快找到自己的座位，許多人坐下後便放鬆享受飛行，希望平安抵達目的地，但急診醫師表示，為了衛生與身體健康著想，起飛前應該消毒餐盤桌與擦防曬油。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，急診醫師帕特爾（Anita Patel）說，飛機座位的餐盤桌每天有很多人用來吃飯、喝飲料與閱讀，孩子可能會想舔桌子，因此她每次搭飛機必定會先消毒餐盤桌再使用。清潔人員要等旅客離開後才會進入機艙清潔，而且時間非常有限，因此不可能擦拭每張餐盤桌，桌上可能有腸胃道病菌，所以她坐下後第一件事就是用抗菌濕紙巾擦桌子。

帕特爾說，許多病毒可以在桌面上存活很長時間，有些細菌能停留數小時以上。根據克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的說明，感冒病菌可以在表面上存活長達一周，流感 病毒可以存活長達48小時，而新冠病毒可以存活數小時至數天時間。

因為目前沒有法規明確要求航空公司需要多久清潔一次餐盤桌，所以責任回到旅客身上。旅遊網站Travelmath的一項小型研究發現，飛機或機場的餐盤桌是最髒的地方，細菌量是次髒的飲水台的兩倍。帕特爾說，特別是帶著會隨時把手放進嘴巴的嬰幼兒時，剛坐下的前幾分鐘是清理餐盤桌的關鍵時刻；她還會一併清潔自己與家人周遭的位置，像是收納餐盤桌的扶手蓋子。

帕特爾說，搭機時高空的陽光很棒，但很多人沒有意識到在高空中的紫外線比在地面上危害更大，雖然可以選擇自己的座位，但無法控制周圍位置。遮陽傘雖然能一定程度避免曬傷，但無法阻擋會導致皮膚癌和老化的紫外線；如果行前規畫更有條理，她還會再帶防護衣物。

帕特爾說，安全帶非常重要，她和孩子只要坐著就會繫安全帶，這些微小的行為的安全效果累積起來能保護自己和家人。這些額外措施不應增加心理壓力，尤其是旅行應該讓人放鬆，這無關追求完美，而是盡力而為。(世界新聞網 )