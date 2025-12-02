我的頻道

12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關

編譯周辰陽／即時報導
一項新研究指出，擁有智慧手機可能對12歲以下的兒童造成不良影響，提高心理健康問題與肥胖風險；示意圖。（路透）
一項1日發表於同儕審查期刊「小兒科」（Pediatrics）的新研究指出，擁有智慧手機可能對12歲以下的兒童造成不良影響。

CBS新聞報導，費城兒童醫院、柏克萊加州大學及哥倫比亞大學研究人員在美國國家衛生研究院資助下，進行「全美規模最大的長期腦部發展與兒童健康研究」，分析2018至2020年間參與「青少年大腦認知發展研究」（ABCD）逾一萬名美國青少年數據。

研究發現，青少年早期擁有智慧手機可能提高心理健康問題與肥胖風險。在心理影響方面，12歲或以下擁有智慧手機的兒童，憂鬱症發生率高於同齡未持有手機者，也更常出現睡眠不足。研究同時比較12歲前擁有手機與未擁有手機的孩子，發現後者在一年後的心理健康狀況更佳。

此外，ABCD研究的63.6%參與者擁有智慧手機，獲得手機的中位年齡為11歲。年紀較小擁有手機的孩子比年紀較大的孩子面臨更高的睡眠不足或肥胖風險，孩子愈小獲得第一支手機，健康影響就越嚴重。

研究主要作者、費城兒童醫院兒童精神科醫師巴爾齊萊（Ran Barzilay）接受CBS新聞採訪時表示：「我們甚至沒有研究孩子在手機上做什麼，基本上只問一個簡單的問題：在這個年齡層擁有智慧手機，是否會影響健康？」他說，即使考量孩子可能同時擁有平板或iPad，結果仍然相同。

巴爾齊萊在另一份聲明中指出，研究結果顯示父母應將智慧手機視為足以影響青少年健康的重要因素，在決定是否讓孩子擁有手機時需更加慎重。

不過，他也強調，智慧手機在青少年生活中仍可能具有「建設性作用」，例如強化社交連結、協助學習，且部分家庭認為智慧手機對孩子的安全至關重要。他表示：「多數青少年最終都會擁有手機。一旦如此，父母應監督孩子的使用方式，避免接觸不當內容，並確保手機不干擾睡眠。」

費城 心理健康 加州大學

