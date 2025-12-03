冬季吃鍋 以冰解辣傷腸胃 吃過飽恐腹脹、便祕

火鍋、燒烤、麻辣鍋是冬季最受歡迎的美食，卻暗藏腸胃殺機。（圖／AI生成）

入冬後天氣驟冷，許多人愛圍爐吃火鍋、補身驅寒，但醫師提醒，冬季氣溫低、日照減少，不少人會出現血壓波動、手腳冰冷、情緒低落與消化不良等問題，若暴飲暴食、冷熱交替或過度進補，恐讓胃酸逆流、腸胃炎及便祕 等問題接連上身。

天冷補過頭 易消化不良

台灣門諾醫院營養科主任鍾慧珍指出，氣溫下降時，人體會自動啟動「儲存能量」的機制，因此冬天特別容易覺得餓。冷天進食不易出汗，加上環境溫度低，身體會透過增加熱量攝取以維持體溫。

中醫講求「秋收冬藏」，陽氣會內斂，門諾醫院中醫科醫師程良雯說，適度補充能量有助強化腎與脾胃功能，屬於「天人相應」的自然反應。不過若補過頭或吃太飽，反而會造成氣機阻滯、痞滿不適（消化不良）。

鍾慧珍提醒，忽冷忽熱的飲食會刺激胃黏膜，使腸蠕動過快，導致胃酸分泌異常、腹瀉或胃食道逆流，進食前可先確認食物溫度，慢慢吃、細嚼慢嚥，讓食物在口中先達到與體溫接近的狀態，減少對胃部的衝擊。

程良雯說，脾胃「喜溫惡寒」，冬天若吃太多冰品，容易讓脾胃受寒、消化功能變差，她提醒，不應強調「吃飽才暖」，過飽會讓氣機不順，導致食積、腹脹或便祕等。

控制辛香料 防口乾便祕

冬天門診常見病症包括消化不良、便祕、腸胃型感冒等。程良雯指出，氣溫降低後脾胃運化功能變弱，加上補品、油膩食物攝取多，容易引起腸胃紊亂。

鍾慧珍建議，排便不順者應適量補充膳食纖維與水分，冬季運動量減少，也讓腸蠕動變慢。可多吃富含水溶性纖維的食物，如蘋果、香蕉、木瓜或洋菜；若消化不良，可補充含酵素的鳳梨、木瓜、奇異果，飯後多散步促進消化。

火鍋、燒烤、麻辣鍋是冬季最受歡迎的美食，卻暗藏腸胃殺機。程良雯指出，麻辣火鍋中常見的辛香料雖可驅寒，但容易耗傷體內津液，造成「陰虛火旺」，出現口乾舌燥、便祕等問題。濃厚湯底則會產生痰濕，增加脾胃負擔。

吃原型食物 少沾醬喝湯

鍾慧珍提醒，火鍋的健康關鍵在湯底與食材選擇，建議選擇番茄鍋或昆布湯底，鉀含量高、能幫助去鈉；主食材以海鮮、原型食物為主，少沾重口味醬料，避免喝湯，以防鹽分攝取過量。

至於麻辣鍋與燒烤，油脂高、刺激強，吃太多會讓胃排空變慢，導致脹氣、胃酸逆流與睡眠品質不佳，可選「鴛鴦鍋」或清淡湯底、少量淺嘗為宜。

不少人吃完火鍋後喜歡「以冰解辣」，但醫師警告這是腸胃大忌，程良雯指出，冷熱交替刺激會使脾胃氣機混亂、消化功能下降，尤其是腎臟病 、糖尿病或脂肪肝患者更應避免，否則會加重代謝與腸胃負擔。

要讓腸胃在冬天更健康，程良雯建議，多吃溫熱、易消化的食物，如白米飯、米湯，並搭配中藥材紅棗、黃耆、枸杞、山藥、熟地、黨參、蓮子、茯苓與薏仁等補脾胃的食材。

鍾慧珍也指出，米湯對於久未進食或腸胃虛弱的病人十分適合，並提醒冬天保暖不僅是穿厚衣，更要「從胃開始」，吃得節制、選得正確，才能真正讓身體溫暖又健康。

白菜白蘿蔔 可中和熱性

冬天是進補盛行的季節，不少人認為「愈補愈健康」，但程良雯提醒，現代人營養普遍過剩，除非免疫力差或身體虛弱，否則不必頻繁進補。建議麻油減半、一周最多吃一至兩次。若出現口乾、眼睛乾癢、冒痘、便祕或痔瘡發作等症狀，就代表「太補」了。

程良雯指出，三高患者、腎臟病末期、癌症 治療中、感冒發炎或有慢性傷口的人，都不適合進補；可搭配白菜、白蘿蔔、瓜類等偏涼食材中和熱性。