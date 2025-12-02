我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

確實暖身加收操 可避免天冷運動傷害

長庚推出以拔河運動為主題的健康公益專冊，景美女中拔河隊示範熱身技巧。 （記者廖靜清／攝影）

天氣愈來愈冷，運動更要確實暖身，才能提升代謝速度上升，避免造成扭傷、骨折、肌肉拉傷等傷害。台灣長庚醫療財團法人推出全台首本以拔河運動為主題的健康公益專冊，桃園長庚醫院副院長蔡文鐘表示，除了拔河項目，手冊內容也適用各種運動，包含實用的健康照護指南。

蔡文鐘指出，拔河屬於高強度的競技運動，常見肌肉、肌腱、韌帶相關傷害，當肌肉過度使用、姿勢不良或長時間維持相同動作時，會導致肌肉與筋膜緊繃，產生肌筋膜疼痛症。長庚跨領域醫療團隊合作完成「拔河運動員健康手冊」，包含運動防護、運動營養、運動禁藥與運動心理四大面向，提供實用的健康照護指南。

台灣林口長庚醫院復健部主任陳智光表示，運動除了暖身的鐵則外，還要注意怎麼吃，建議選擇低油、高碳水化合物、含有適量蛋白質的食物，以提供穩定能量來源。現代人經常外食，便利商店的食品有營養標示，可聰明掌握選食原則，避開高鈉、高脂的地雷。

長庚醫院營養師陳怡玲表示，以60公斤選手為例，「超商替代菜單」的早餐可選擇雙手捲配濃豆漿，午餐吃雞胸肉與微波四神湯，晚餐則是超商番茄義大利麵、牛肝菌菇濃湯，再加上一顆茶葉蛋等。內容包含了碳水化合物、優質蛋白質與適量健康脂肪，有助於運動表現與長期健康。

陳智光提醒，喜愛拔河的選手或民眾，要注意間歇性休息，並掌握正確姿勢、進行充分熱身與緩和運動，才能避免運動傷害。而除了拔河項目，每一種運動都應事先做好暖身伸展，從靜態伸展開始，將肌肉拉伸到極限並維持15至60秒，讓身體為接下來的運動做好準備。

