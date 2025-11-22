每4位女性有1人四肢冰冷 中醫建議依體質進補勿「急補、亂補」

我的頻道

記者林琮恩／台北即時報導
11月22日是24節氣中的「小雪」，也是冬季第二個節氣。隨著氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。（本報資料照片）
11月22日是24節氣中的「小雪」，也是冬季第二個節氣。隨著氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。（本報資料照片）

11月22日是24節氣中的「小雪」，也是冬季第二個節氣。隨著氣溫逐漸下降，許多人開始出現手腳冰冷等不適。中醫師賴俊宏表示，四肢冰冷是小雪時節常見的身體反應，尤其女性更為明顯，平均每 4 位女性就有 1 人有四肢冰冷困擾。有些人半夜醒來，雙手雙腳仍難以回暖，甚至影響睡眠品質，需透過調整體質，使氣血津液運行順暢，才能讓身體由內而外暖起來。

依中醫觀點，四肢冰冷多與人體陰陽氣血失衡、循環不佳有關。賴俊宏指出，小雪時常見四類容易出現冰冷症狀的體質，其中包括陽氣衰弱型、寒氣凝滯型及陽氣鬱阻型。陽氣衰弱又可分為脾胃氣虛與腎氣不足兩種，前者常見面色萎黃、食慾不振、腹脹、容易疲倦；後者則容易畏寒、精神不濟，並伴隨暈眩、耳鳴等症狀。

寒氣凝滯型體質則包括血虛與血瘀，血虛者多見頭暈、臉色蒼白、貧血傾向；血瘀者可能胸悶、頭痛，唇甲顏色偏紫，甚至出現經血不順、血塊等情況。至於陽氣鬱阻型，則多與壓力、情緒緊繃有關，患者常出現心煩、口渴、便秘、腹脹等症狀，屬於氣機鬱滯、陽氣不通的表現。

賴俊宏建議，脾胃氣虛者宜多吃黃色食物，如南瓜、地瓜、木瓜，可補益脾胃；腎氣不足者適合黑色食物，包括黑豆、黑芝麻、黑糯米、烏骨雞等，以強健腎氣；血虛體質者則可多攝取紅棗、櫻桃、豬肝等紅色食材，補血效果佳；血瘀者可藉由山楂、黑木耳、洋蔥等食物促進血液循環；若屬於陽氣鬱阻型，則適合選擇蔥、芹菜、金橘或玫瑰花等具有疏肝解鬱作用的食材。

賴俊宏表示，不同體質民眾，需留意相關飲食禁忌。脾胃虛寒者應避免生冷食物，以免加重腸胃負擔；血虛者不宜與咖啡、茶同時攝取補血食材，以免鞣酸影響鐵吸收；血瘀體質者則應少吃油膩、高糖及辛辣食物，避免造成血液黏稠度上升。此外，進補應順應氣候與體質，不宜急補、亂補，以免適得其反。

賴俊宏建議一道「藥食同源」概念製作的「清蒸鱸魚」，加入熟地、桂枝、川芎等藥材蒸煮，具有補血滋陰、活血行氣的效果，適合體質偏虛、常感冰冷的民眾日常食用。他強調，若四肢冰冷症狀嚴重、長期未改善，仍建議尋求專業中醫師專業建議，才能在節氣轉換之際維持身體平衡，溫暖健康地迎接冬季。

