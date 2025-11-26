我的頻道

核心與大腿肌力夠 防痠痛的「天然護腰帶」

郭政芬
醫師表示，搬運重物要以蹲馬步的姿勢搬，且搭配腹腰束帶協助，保護腰椎，的保護降低受傷風險。示意圖。（圖/123RF）
醫師表示，搬運重物要以蹲馬步的姿勢搬，且搭配腹腰束帶協助，保護腰椎，的保護降低受傷風險。示意圖。（圖/123RF）

身為復健科醫師，長時間看診、打病歷，也是久坐族，台灣的中國醫藥大學新竹附設醫院復健科主任賴宇亮平時會做核心群練來保護身體、預防痠痛，他提醒「核心與大腿肌力夠，就有全天候的『天然護腰帶』與『底盤』」。

上班緊繃、下班追劇 痠痛上門

復健科門診裡，常見的症狀是肩頸緊繃、下背痛、五十肩、關節炎與肩頸痠痛。許多工程師與上班族整天盯著螢幕，低頭看手機、久坐不動，長時間固定姿勢使肩頸與上背長期處於緊繃狀態。若又在下班後沉迷遊戲或追劇，維持同一姿勢更久，痠痛自然加劇，也因久坐、缺乏運動，核心肌群不足。

賴宇亮建議，應保持活動、提升核心與下肢肌力，才是預防痠痛的根本。工作約50分鐘就起身活動，利用3至5分鐘做簡單伸展，能有效減少肩頸痠痛的累積。

此外，下班後熱中跑步、羽球或健身的運動族群，則常見膝關節、肩膀與手腕受傷。賴宇亮提醒，運動不是越多越好，若缺乏正確訓練與保養概念，痠痛只會反覆上身。

停止動作 先熱敷、伸展放鬆

賴宇亮強調，出現輕微痠痛時，「第一件事不是忍耐，而是先停止動作。」暫停工作或運動，讓身體有機會放鬆。若是因長時間姿勢不良造成肩頸僵硬或下背痠痛，可先進行熱敷並搭配簡單伸展，有助促進血液循環、放鬆緊繃肌群。但若是運動或扭傷後立即出現紅、腫、熱、痛等急性發炎反應，應進行冰敷3至5天，避免組織腫脹擴大。

賴宇亮提醒，若疼痛持續、影響睡眠或日常活動，代表已超出自癒範圍，應盡快就醫。「每個人心裡都有一把尺，當痠痛影響生活品質，就不要再硬撐，應盡快就診。」

頸椎痛輻射到前臂 盡快就醫

賴宇亮指出，頸椎受壓嚴重時，疼痛可能輻射到前臂，但許多人不知道是頸椎問題。一些患者因疼痛而忍耐、不敢動，若影響生活品質時，建議盡快就醫治療。

他表示，民眾遇到痠痛有兩種極端情況，一是過度依賴止痛藥，一是忍耐完全不吃藥。通常只有疼痛影響生活品質時，醫師才建議使用，使用藥物前應先確認肝腎功能是否正常。若痛感屬輕度（十分制四分以下），「還能笑得出來、不影響日常生活」時，其實可以適度伸展活動，有助肌肉與軟組織修復。貼布或藥膏雖副作用低於口服止痛藥，但長期使用仍可能對身體造成負擔，建議最多使用3個月。

搬重物蹲馬步 降低受傷風險

在腰椎的保護上，賴宇亮強調核心肌群的重要性，搬運重物或健身時保持正確姿勢，例如搬家要搬許多重物，要以蹲馬步的姿勢搬，且搭配腹腰束帶協助。他平時也會練腹肌與核心肌群，形成「全天候天然護腰」，有效降低受傷風險。

運動前一定要先熱身與伸展，避免超過自身負荷，掌握「量力而行」原則即可。運動強度保持適中，並均衡安排不同肌群的訓練，適當休息，避免長時間集中或突然高強度使用肌肉造成傷害。他也提醒，打球或其他運動時，動作姿勢需講究，不良習慣容易累積成慢性損傷，適度的休息很重要。

強度由輕而重 持續就有效果

有不少患者因「做了多次復健卻沒感覺」而中途放棄，賴宇亮說，復健需循序漸進，從低強度開始，隨肌力與關節活動改善，再逐步加強。他常告訴患者，前六到八次可能改善不明顯，隨後會越來越明顯感受到復健的好處；症狀緩解後可逐步減少頻率，甚至完成療程。每次治療他都會向患者說明療程進度，讓他們耐心配合，不會覺得復健過程很漫長。

賴宇亮表示，他喜歡運動，過去曾有小腿肌肉撕裂及腰椎問題，因此對復健十分重視。他會持續做復健，療程約需八到十次，耐心等待效果，症狀改善後再逐步降低每周復健的頻率。

醫師推薦鍛鍊-棒式。（ 圖／123RF）
醫師推薦鍛鍊-棒式。（ 圖／123RF）

